Ausfälle in Stuttgart Digitale Anzeige an mehreren Stadtbahn-Haltestellen defekt

Ausfälle in Stuttgart: Digitale Anzeige an mehreren Stadtbahn-Haltestellen defekt
1
Nicht nur an der Haltestelle Berliner Platz (Hohe Straße) werden derzeit keine Abfahrtszeiten angezeigt. Foto: Theresa Schäfer

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG tauscht im Stadtgebiet sukzessive veraltete Technik aus. Bei defekten Geräten ist die Ersatzteilversorgung oftmals schwierig.

Wann kommt meine Stadtbahn? Diese Frage können sich Fahrgäste an der Haltestelle Berliner Platz (Hohe Straße) in Fahrtrichtung Heslach, Neugereut und Untertürkheim nur noch mit einem Blick auf ihr Smartphone oder auf die Aushänge beantworten – allerdings gibt es nur in den Handyapps Echtzeitdaten. Auf der großen, elektronischen Anzeige, die über dem Bahnsteig hängt, wird seit mehreren Monaten auf diese beiden Möglichkeiten verwiesen und mitgeteilt, dass derzeit keine Abfahrtszeiten angezeigt werden können.

 

340 Anzeiger im SSB-Netz

Der Stuttgarter Straßenbahnen AG ist das Problem bekannt. Auch die digitalen Fahrgastinformationen würden altern, sagt Unternehmenssprecherin Birgit Kiefer. An den Bahnsteigen der Stadtbahn-Haltestellen gibt es insgesamt 340 solche Anzeiger, an den Zugängen weitere 82. Meistens werden sie nach 15 Jahren ausgetauscht, allerdings wird bei beschädigten Geräten schon nach zehn Jahren abgewogen, ob sich eine Reparatur noch lohnt. „Oft ist ein Neugerät günstiger als die benötigten Ersatzteile“, so Kiefer. Zumal diese nach so langer Zeit oftmals nicht mehr lieferbar seien. „Im vergangenen Dezember wurden deswegen einige Anzeiger komplett ausgetauscht.“ Zum Beispiel an den Haltestellen Bopser und Dobelstraße. „Dort wurden sie demontiert und Kabel neu gelegt.“

Während an den beiden Stationen in der Hohenheimer Straße noch die Glasfaseranbindung erfolgen muss, „was hoffentlich noch im Januar gelingt“, sagt Kiefer, sei am Berliner Platz ein Fehler aufgetreten. Aktuell suchen die Techniker noch nach ihm. Ein dauerhaftes Problem gibt es indes an der Haltestelle Sonnenberg. „Auch dort wurde altersbedingt der Anzeiger getauscht, seit der Sanierung der Haltestelle ist allerdings kein Strom verfügbar.“ Mutmaßlich müssen hier weitere Bauteile ausgetauscht werden. „Auch hier wird an einer Lösung gearbeitet.“

Mutmaßlich eine fehlerhafte Datenversorgung hat zu dieser Anzeige geführt. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein weiterer Fehler hat am Montag in Degerloch für Verwunderung bei Fahrgästen gesorgt. Dort wurde kurz nach 16 Uhr auf der digitalen Fahrgastinformation angezeigt, dass die U5 nach Leinfelden, die U8 nach Vaihingen und die U12 nach Dürrlewang in 0 Minuten am selben Gleis einfahren werden. Glücklicherweise war das nicht der Fall. „Wahrscheinlich war es ein Problem mit der Datenversorgung. Solche Fehler sind oft von kurzer Dauer und können nie ganz ausgeschlossen werden“, sagt Kiefer.

