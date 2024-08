Defekt an Lok – RE-Pendel fährt heute nicht mehr

Ausfall in Stuttgart

Wegen eines Defekts an einer Lok muss der RE-Pendel zwischen Stuttgart und Böblingen bis Betriebsschluss eingestellt werden. Reisende sollten auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

jor 06.08.2024 - 17:01 Uhr

Pendler müssen am Dienstagnachmittag- und Abend in Stuttgart voraussichtlich mehr Zeit für den Heimweg einplanen. Wegen eines technischen Defekts an einer Lok entfallen bis Beitriebschluss alle weiteren Fahrten des RE-Pendels zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Böblingen, meldet die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Kanal (ehemals Twitter).