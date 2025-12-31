Ausflüge auf den Fildern Die fünf schönsten Winterspaziergänge auf den Fildern
Die Festessen sind verspeist, jetzt geht’s raus an die frische Luft: Welche Strecken sind die schönsten für einen kalten, hellen Wintertag? Wir geben Tipps.
Raus an die frische Luft, das tut immer gut und kann insbesondere zwischen den Jahren heilsam sein. Wenn die Festessen verspeist, der Sekt ausgetrunken und die Geschenke ausgepackt sind, ruft die Natur: Welche Spaziergänge sind die schönsten für kalte Wintertage auf den Fildern?