Es ist ein verregneter Ferienstart. Damit die Stimmung nicht gleich am Anfang der besten Zeit des Jahres schlecht ist, haben wir einige Tipps zusammengestellt, wo Familien an diesem Dienstag in Stuttgart etwas erleben können, ohne nass zu werden.

Eine Zeitreise vom Urknall bis zum Menschen

Das Planetarium ist ein Klassiker bei schlechtem Wetter. Am Dienstag stehen zwei für Kinder geeignete Shows auf dem Programm. Von 10 Uhr an lernen sie, welche Sterne im Sommer über Stuttgart zu sehen sind und wie man sich am Nachthimmel zurecht findet. Geeignet ist das Programm „Sommersterne über Stuttgart“ für Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Von 11.30 Uhr an nimmt das Team des Planetariums Familien mit auf eine „Zeitreise – vom Urknall zum Menschen“. Die Besucherinnen und Besucher erfahren unter anderem, wie Sterne entstehen und wie sich unser Universum entwickelt hat.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Das komplette Ferienprogramm des Planetariums, Willy-Brandt-Straße 25, ist zu finden unter www.planetarium-stuttgart.de.

Mehr über das „Familie sein“ erfahren

Das Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch ist eines der bedeutendsten Volkskundemuseen im deutschsprachigen Raum. Ein Besuch lohnt sich nicht nur wegen der eindrucksvollen Kulisse, sondern vor allem wegen der liebevoll gestalteten Themenwelten rund ums Wohnen, Arbeiten und die Freizeitgestaltung in längst vergangenen Zeiten. Neben der Dauer- ist die Mitmachausstellung „We are family“ zu sehen. Ausgestattet mit Würfel und Spielfigur können Erwachsene und Kinder entdecken, was das „Familie sein“ alles bedeuten kann.

Am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. August, 14 bis 17 Uhr, werden zudem in der Bastelwerkstatt bunte Käfer gestaltet. Die Teilnahme kostet einen Euro. Das Museum der Alltagskultur, Kirchgasse 3 in Waldenbuch, hat dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier Euro. Kinder bis 17 Jahre zahlen nichts.

Viele Wissenshappen im Naturkundemuseum

Vorsicht bissig! Nur noch bis Sonntag, 10. August, ist im Museum am Löwentor die Volo-Vitrine „Bite me!“ zu sehen. Wer auf einen Wissenshappen vorbeikommen mag, erfährt Interessantes und Wissenswertes über Wölfe, Riesenkrokodile und Haie. In der von den Volontären des Museums gestalteten Vitrine werden verschiedene Themen angeschnitten, die überleiten zu den Dauerausstellungen.

Zum Naturkundemuseum Stuttgart gehört neben dem Museum am Löwentor, Rosenstein 1, auch das Schloss Rosenstein, Rosenstein 14. Dort ist die Bite-Me-Vitrine noch bis Ende des Monats zu sehen. Beide Museumsstandorte haben dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt fünf Euro, Kinder bis 18 Jahre zahlen nichts.