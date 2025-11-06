Der bunte Blätterherbst ist da, und mit ein bisschen Sonnenglück wird es draußen herrlich. Wir stellen kurze Touren vor, bei denen (hoffentlich) niemand in der Familie nörgelt.
06.11.2025 - 10:51 Uhr
Der Herbst ist eigentlich die schönste Wanderzeit, denn es ist nicht mehr so heiß, und die Landschaft legt sich ein kunterbuntes Festkleid an. Also nichts wie raus: Doch damit die Kinder auch ihren Spaß haben, sollte unterwegs auch für sie etwas geboten sein. Wir haben fünf kurze Touren zusammengestellt, die sich aber immer zu einem ganzen Ausflugstag erweitern lassen.