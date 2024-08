Urlaub und Straßen: da dürften die meisten an Staus und Blechlawinen zu Ferienanfang und -ende denken. Doch es geht auch schön – nicht so weit, nicht so eilig und vor allem mit herrlichen Ausblicken und Stopps, zum Erfreuen und Laben.

Die Bertha Benz Memorial Route von Mannheim nach Pforzheim erzählt von der Pionierfahrt einer mutigen Frau. 1886 erfand Carl Benz in Mannheim das Automobil, das seine Zeitgenossen erschreckte und niemand kaufen wollte. Seine Ehefrau Bertha startete 1888, wohl ohne das Wissen ihres Mannes, die erste Fernfahrt von Mannheim zu ihrer Mutter nach Pforzheim. Auf der Probefahrt, die letztlich die Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs bewies, wurde sie von ihren beiden Söhnen begleitet. Ihre Fahrt führte über Ladenburg, wo das Automuseum Carl Benz ist, weiter nach Heidelberg und Karlsruhe. In Wiesloch ging der Treibstoff aus. Die Stadtapotheke war ihre Rettung. Dort erstand Bertha Benz Reinigungsmittel, das sie nach Pforzheim brachte. Die Schmuckstadt würdigt mit der Bertha-Benz-Halle, dem gleichnamigen Platz und den Hinweisschildern auf die Erinnerungsroute diese erste Überlandfahrt, http://www.bertha-benz.de/.

Tipp: Gegenüber der Bertha-Benz-Halle befindet sich die SP6 Strandbar auf dem Parkhaus der Kreissparkasse, www.sp6-strandbar.de.

Die Hohenzollernstraße führt durch die Landschaft der Schwäbischen Alb – auf den Spuren der Könige und Kaiser. Vom fürstlichen Leben zeugen die Schlösser entlang des Rundwegs. Weithin sichtbar thront die Burg Hohenzollern auf einem Vorberg der Schwäbischen Alb. Ihre Aussicht beeindruckte 1886 bereits Kaiser Wilhelm II.. Das Fürstenschloss in Sigmaringen indes erzählt mit der größten, privaten Waffensammlung von einer nicht immer friedlichen Vergangenheit. Im Schloss Stauffenberg in Albstadt erinnert ein Gedenkzimmer an den Widerstand während der NS-Zeit. Bei Sulz am Neckar steht das Wasserschloss Glatt, eines der ältesten Renaissance-Schlösser des Landes. Neben dem Museumszentrum beherbergt es ein Café in den historischen Räumen. Samtbezogene Stühle, ausladende Lüster und cremige Tortenstücke sind eines Königs würdig, www.schwaebischealb.de/touren/hohenzollernstrasse.

Tipp: Wandern mit Fernblick entlang der Schwäbischen Alb auf den Traufgängen, www.schwaebischealb.de/wandern/albwandern/tourentipps/rundwanderwege/traufgaenge

Kunstschätze hinter barocken Mauern prägen die Oberschwäbische Barockstraße auf gleich vier Routen. Die Ferienstraße führt an über 50 barocken Sehenswürdigkeiten vorbei. Die Epoche war geprägt vom Kontrast zwischen Lebensfreude und Vergänglichkeit. In der Bierkulturstadt Ehingen führt der Bierwanderweg an den noch existierenden Brauereien vorbei. Im Kloster Wiblingen bei Ulm ist der Bibliothekssaal ein Höhepunkt der barocken Kirchenbaukunst. Der Nordflügel beherbergt prunkvolle Bücher. Weltlich präsentiert sich die Stadt Memmingen, die wie Ehingen, in Bayern liegt. Hier wurde 1525 Geschichte geschrieben, als die Bauern in den „Zwölf Artikeln“ Würde und Grundrechte einforderten. Diese erste Forderung nach Menschenrechten ist dokumentiert, unter www.oberschwaben-tourismus.de/reisewelten/kultur-barock/oberschwaebische-barockstrasse.

Tipp: Die Barockwoche entlang der Route findet mit zahlreichen Veranstaltungen vom 10. bis 18. August statt, www.oberschwaben-tourismus.de.

Das Zentrum der Genuss-Route liegt in Wertheim. Im KaffeeRaum duftet es nach aromatischen Bohnen, die in Langzeitröstungen schonend verarbeitet werden. Diese Route ist ein Zusammenschluss der Genussbetriebe an Main und Tauber und soll Vielfalt, Qualität und Besonderheiten der regionalen Produkte aufzeigen. Einige der besten Winzer Deutschlands, Produzenten von Whisky und Edelobstbränden, Rauchwaren, Ölen, Gewürzen und Backwaren liegen am Weg. Im bayrischen Miltenberg gibt Brotsommelier Volker Mayer Auskunft über das fränkische Landbrot, ein Roggenbrot. Im benachbarten Rüdenau wartet auf dem ehemaligen Gelände einer Textilfabrik die St. Kilian Destillerie, die sich zum Zentrum des deutschen Whiskys entwickelt hat. Teilnehmende Betriebe erkennt man am grünen Kompass, https://route-der-genuesse.de/.

Tipp: In Miltenberg steht das wohl älteste Gasthaus Deutschlands, https://riesen-miltenberg.de/.

Die Grüne Straße ist eine deutsch-französische Ferienstraße. Grenzüberschreitend geht es durch die Vogesen in die Rheinebene und in den Schwarzwald, immer wieder begleitet vom Rhein. Mittelalterliche Straßenzüge in malerischen Altstädten, Museen von internationalem Rang und Spuren aus der Römerzeit sind Highlights der Route - Geschichte über Jahrtausende wird erfahrbar. Über die Grenze nach Baden-Württemberg geht es zwischen Neuf-Brisach und Breisach. Wo einst die Trennlinie zwischen zwei verfeindeten Nationen verlief, ist heute der Gedanke eines vereinten Europas spürbar. In Freiburg genießt man den Charme der „Bächle“ und „Gässle“ mit seinem fast schon mediterranen Klima. Über Kirchzarten und das Dreisamtal erreicht man den Hochschwarzwald und Donaueschingen. In der letzten Station der Route nimmt die Donau ihren Ursprung. Auf neugestalteten Stegen und Pfaden geht es durch die renaturierten Flächen, www.ferienstrassen.info/grüne-strasse/.

Tipp: Bis Ende August finden die Rathausfestspiele in Freiburg statt, www.wallgraben-theater.com/veranstaltungen/rathaushofspiele.