Am zweiten und am dritten Adventswochenende sind aus der Region Stuttgart ungewöhnliche Züge zu Weihnachtsmärkten unterwegs. Ausflugsziele sind das Kloster Maulbronn sowie zwei Städte am Rhein.

Sowohl an diesem als auch am kommenden Adventswochenende fahren besondere Züge von der Region Stuttgart aus zu Weihnachtsmärkten. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, werden spezielle Züge zum Kloster Maulbronn eingesetzt, am 15. Dezember veranstaltet ein Verein eine Ausfahrt zu Weihnachtsmärkten am Rhein.

Weil in der Vorweihnachtszeit erfahrungsgemäß die Klosterstadt Maulbronn ein beliebtes Ziel ist und die Parkplätze regelmäßig überfüllt sind – vor allem wenn der Weihnachtsmarkt ansteht – hat das Land Baden-Württemberg für den 7. und 8. Dezember zusätzliche Züge für die Strecke zwischen Maulbronn-West und Maulbronn Stadt/Kloster bestellt.

Lesen Sie auch

Beim jährlichen Weihnachtsmarkt wird das Kloster Maulbronn sehr gut besucht, Parkplätze sind dann Mangelware. Foto: cf/Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Die Züge namens Kloster Maulbronn sowie Kloster Flitzer fahren an beiden Tagen zwischen 10.30 und 18.30 Uhr (am Sonntag bis 19.30 Uhr) beinahe alle 30 Minuten. Dadurch haben Besucher aus Stuttgart Anschluss im Stundentakt. Das baden-württembergische Verkehrsministerium empfiehlt von Stuttgart beziehungsweise Ludwigsburg aus zunächst die Anreise mit dem MEX17c, welcher zwischen 9.47 und 16.47 Uhr stündlich von Stuttgart nach Maulbronn-West fährt. Dort wartet dann ein Zug zum Kloster und in die Stadt.

Sonntags, am 8. Dezember, werden von Stuttgart aus auch zwei Direktverbindungen über Kornwestheim, Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Mühlacker mit dem historischen Schienenbus angeboten. Diese fahren um 11.22 sowie um 14.45 Uhr in Stuttgart ab. Zurück gibt es Direktverbindungen um 12.32 und um 19.32 Uhr. In den Zügen nach Maulbronn gilt auch das Deutschland-Ticket.

Nostalgische Zugfahrt an den Rhein

Nicht gültig ist das Deutschlandticket in dem historischen Sonderzug von Stuttgart nach Mainz beziehungsweise Rüdesheim am Sonntag, 15. Dezember. Der Verein DBK Historische Bahn e.V. veranstaltet am dritten Adventssonntag eine Ausfahrt mit der ehrenamtlich wieder in Betrieb gesetzten Elektrolok E 10 228 aus dem Jahr 1961. Die Wagen sind aus den Jahren 1955 bis 1970. Im Speisewagen werden Fahrgäste vom Frühstück bis zum Abendessen versorgt, außerdem gibt es Glühwein und Punsch.

Die Wagen stammen aus den Jahren 1955 bis 1970. Foto: DBK Historische Bahn e.V.

Die Fahrt beginnt in Schorndorf um 8 Uhr, außerdem hält der Zug in in Waiblingen (8.16 Uhr), Esslingen (8.54 Uhr), Ludwigsburg (9.13 Uhr) und Bietigheim (9.23 Uhr). Durch das Neckartal geht es zunächst in Richtung Mannheim, über den Rhein und weiter in Richtung Mainz. Fahrgäste können entweder um 12.39 Uhr in Mainz aussteigen oder um 13.10 Uhr in Rüdesheim. In beiden Städten gibt es Weihnachtsmärkte sowie weitere Möglichkeiten für Aktivitäten – etwa eine Seilbahnfahrt oder eine Schifffahrt auf dem Rhein. Die Rückfahrt in Rüdesheim ist um 17.14 Uhr geplant, in Mainz um 17.47 Uhr.

Tickets kosten regulär 59 Euro für die Hin- und Rückfahrt, Kinder bezahlen 29,50 Euro. Plätze in der ersten Klasse kosten mehr. Karten kann man telefonisch von Montag bis Samstag, 9 bis 19 Uhr, unter 07951/96 79 99 7 buchen sowie online unter www.dbkev.de.