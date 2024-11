Am ersten Adventssonntag veranstaltet ein Verein eine Fahrt mit historischem Zug zu zwei Weihnachtsmärkten in Bayern. Ein- und aussteigen kann man unter anderem in Stuttgart, Waiblingen und Schorndorf.

Julia Bosch 24.11.2024 - 17:26 Uhr

Eine schöne Art, um in Adventsstimmung zu kommen, ist es, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Und bei einem Ausflug des Vereins DBK Historische Bahn e.V. am Sonntag, 1. Dezember, hat man die Wahl zwischen zwei Christkindlmärkten: in Bamberg oder in Nürnberg. Hin und zurück fährt man auf nostalgische Weise: mit einer ehrenamtlich wieder in Betrieb gesetzten Elektrolok E 10 228 aus dem Jahr 1961 sowie Wagen aus den Jahren 1955 bis 1970.