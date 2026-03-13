Ausflugslokal bei Weil im Schönbuch: Ein bekannter Gastronom übernimmt die Weiler Hütte

Es ist eine gute Nachricht für alle Ausflügler, die gerne in der Weiler Hütte eingekehrt sind: Pünktlich zur Biergartensaison wird ein neuer Gastronom den Waldgasthof übernehmen. Anfang Mai soll der Betrieb unter der neuen Führung starten.

Der neue Wirt ist in der Region ein alter Bekannter: Tobias Faude führt unter anderem in Böblingen am Oberen See die Gaststätte Bootshaus, im November 2024 übernahm er das Traditionslokal Platzhirsch, außerdem betreibt er als Saisongeschäft den Schluckspecht auf dem Stuttgarter Weindorf. Zeitweise war die Breitmayer-Faude-Gastronomie auch vorgesehen als Pächter des Hopfengartens, dem Vereinsbiergarten des VfL Sindelfingen, dieses Projekt war jedoch nach langer Planung geplatzt – wegen explodierender Kosten, wie Faude damals mitteilte.

Details zur neuen Verpachtung der Weiler Hütte sollen bald folgen

Faudes Gastronomiebetriebe sind bekannt für gut-bürgerliche, schwäbische Küche mit Zwiebelrostbraten, Maultaschen und Spätzle. Das würde auch gut zum rustikalen Ambiente der Weiler Hütte passen – genauere Details zur neuen Ausrichtung der Weiler Hütte durch Tobias Faudes Team sollen in naher Zukunft auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

Tobias Faude leitet mehrere gastronomische Projekte im Raum Böblingen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Zum Hintergrund, warum der Neustart in der Weiler Hütte nötig ist: Mitte Januar hatte das bisherige Pächter-Duo Magdalena Lysakowska und Lukasz Wasiak das Ende seiner Bewirtung im Waldgasthof Weiler Hütte auf Facebook verkündet. Seither ist das beliebte Ausflugslokal mit idyllischer Lage im Schönbuch geschlossen.

Überraschendes Aus für die bisherigen Wirte der Weiler Hütte

Die beiden Pächter, die den Waldgasthof am Ortsrand von Weil im Schönbuch im Januar 2021 übernommen hatten, sind aber nicht freiwillig gegangen. Der Verpächter, der Verein Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege, hatte den beiden fristlos gekündigt. Als Gründe nannte der Vorsitzende Jochen Hiller gegenüber unserer Zeitung unter anderem mangelnde Umsätze und schlechten Service. Die Gäste seien immer unzufriedener geworden, der Verein habe schließlich die Notbremse ziehen müssen.

Bei der Suche nach einem passenden Nachfolger legte der Verein Wert darauf, dass die Küche familienfreundlich und preiswert gehalten wird. „Wir brauchen keine Gourmet-Küche, die Hüttenatmosphäre steht im Vordergrund“, sagte Hiller im Interview. „Wanderer und Familien sollen sich hier wohl fühlen.“ Bald wird im Schönbuch also ein neues gastronomisches Kapitel aufgeschlagen.

Die Weiler Hütte

Entstehung

Auf Initiative des Vereins „Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege“ wurde die Weiler Hütte 1953 südlich von Weil im Schönbuch gebaut. Bis 1995 bewirtschaftete der Verein die Hüte ehrenamtlich am Wochenende.

Übergang

1996 übernahm die Gastronomenfamilie um Eberhard Hiller (nicht verwandt oder verschwägert mit dem Vereinsvorsitzenden Jochen Hiller), der zuvor den Landgasthof und das Hotel Waldhorn in Holzgerlingen geführt hatte. Im Januar 2021 übergab Eberhard Hiller die Leitung an Lukasz Wasiak und Magdalena Lysakowska.

Differenzen

Nach „zwei schwierigen Jahren“, wie die Pächter unserer Zeitung sagten, konnten Lysakowska und Wasiak zuletzt die Miete nicht zahlen. Zudem war der Verein unzufrieden mit Service und Preisgestaltung. Mitte Januar erfolgte die fristlose Kündigung.