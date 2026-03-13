Ausflugslokal bei Weil im Schönbuch Ein bekannter Gastronom übernimmt die Weiler Hütte
Es geht weiter: Nach der Kündigung der bisherigen Gastronomen gibt es nun einen Nachfolger für das Schönbuchlokal Weiler Hütte. Wer ist der neue Wirt?
Es geht weiter: Nach der Kündigung der bisherigen Gastronomen gibt es nun einen Nachfolger für das Schönbuchlokal Weiler Hütte. Wer ist der neue Wirt?
Es ist eine gute Nachricht für alle Ausflügler, die gerne in der Weiler Hütte eingekehrt sind: Pünktlich zur Biergartensaison wird ein neuer Gastronom den Waldgasthof übernehmen. Anfang Mai soll der Betrieb unter der neuen Führung starten.