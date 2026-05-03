Es ist eine idyllische Szenerie, die sich all jenen bietet, die am vergangenen Samstagnachmittag zur Weiler Hütte kommen: Bei strahlend blauem Himmel sitzen viele große und kleine Besucher unter dem Blätterdach der hohen Bäume und den weißen Sonnenschirmen im Biergarten und lassen es sich gut gehen. Währenddessen brummt es im Herzen des Ausflugslokals: Das Küchenteam hat alle Hände voll zu tun, aber die Abläufe sind bereits so weit eingespielt, dass die Schlangen an den Selbstbedienungsausgaben kurz bleiben. Auch auf der Terrasse des Restaurant-Bereichs, wo ebenso wie im Innenraum bedient wird, genießen die Gäste Speisen und Getränke. Dort gibt es eine andere, etwas gehobenere Speisekarte als im Biergarten – auf beiden ist jedoch die schwäbische Küche Trumpf.