Ausflugslokal in Weil im Schönbuch Weiler Hütte eröffnet wieder: Was ist neu?
Ab Samstag wird das Ausflugslokal wieder betrieben – mit alter Idylle und frischen Ideen des neuen Wirts.
Ab Samstag wird das Ausflugslokal wieder betrieben – mit alter Idylle und frischen Ideen des neuen Wirts.
Pünktlich mit der Frühlingssonne kehrt wieder Leben ein in der Weiler Hütte bei Weil im Schönbuch. Nachdem den bisherigen Pächtern Mitte Januar gekündigt worden war, hatte der gastronomische Betrieb einige Monate still gestanden. Nun eröffnet der in Böblingen gut bekannte Gastronom Tobias Faude das Ausflugslokal neu.