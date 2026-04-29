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Ausflugslokal in Weil im Schönbuch Weiler Hütte eröffnet wieder: Was ist neu?

Ausflugslokal in Weil im Schönbuch: Weiler Hütte eröffnet wieder: Was ist neu?
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Noch ist es still im Biergarten der Weiler Hütte, bald werden Ausflügler die Tische belegen. Foto: Leonie Schüler

Ab Samstag wird das Ausflugslokal wieder betrieben – mit alter Idylle und frischen Ideen des neuen Wirts.

Böblingen: Leonie Schüler (lem)

Pünktlich mit der Frühlingssonne kehrt wieder Leben ein in der Weiler Hütte bei Weil im Schönbuch. Nachdem den bisherigen Pächtern Mitte Januar gekündigt worden war, hatte der gastronomische Betrieb einige Monate still gestanden. Nun eröffnet der in Böblingen gut bekannte Gastronom Tobias Faude das Ausflugslokal neu.

 

Gestartet wird am Samstag, 2. Mai, um 10 Uhr; ab 17 Uhr spielt die Hüttenband Amazonas. „Richtig los geht’s dann am Sonntag“, sagt Faude. Auch dann öffnet die Bewirtung um 10 Uhr, ein Maibaum wird um 11 Uhr aufgestellt. Anschließend gibt es einen Fassanstich mitsamt Weißwurstfrühstück. Der Musikverein Weil im Schönbuch spielt auf, von 15 Uhr an wird er von der Hüttenband Amazonas abgelöst.

Biergarten der Weiler Hütte frisch herausgeputzt

Faude hat mit Unterstützung des Verpächters, dem Verein Arbeitsgemeinschaft für Heimatpflege, den Biergarten und die Hütte frisch herausgeputzt. Tische wurden gestrichen, Hecken gestutzt, Schaukel und Sandkasten erneuert. Neu errichtet wurde ein Jägerstand, „eine Art Bierbar“, sagt Faude, an dem Getränke im Stehen oder in Liegestühlen genossen werden können.

Der neue Jägerstand bringt Abwechslung in den Biergarten. Foto: Leonie Schüler

Neu sein wird außerdem eine Außenterrasse mit 60 Sitzplätzen, die ans innen gelegene Hütten-Restaurant angrenzt. Dort werde, genau wie im Restaurant, an den Tischen bedient. Der Biergarten bleibt mit 500 Sitzplätzen erhalten, dort gilt Selbstbedienung.

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Zwei Speisekarten – immer schwäbische Klassiker in der Weiler Hütte

Für den Restaurantbereich und den Biergarten wird es zwei verschiedene Speisekarten geben. Beide mit schwäbischer Küche, im Biergarten werden etwas einfachere Gerichte angeboten wie Vesperbrettle und Backkartoffeln, aber auch Schnitzel oder Maultaschen. Kuchen und Eis werden ebenfalls verkauft. Die Speisen im Restaurant beschreibt Faude als „einen bunten Mix aus Platzhirsch und Bootshaus“ – beide Böblinger Gastronomien betreibt er – mit Käsespätzle und Zwiebelrostbraten.

Ab dem Eröffnungswochenende wird die Weiler Hütte täglich ab 10 Uhr bis in den Abend hinein geöffnet sein, einen Ruhetag gibt es nicht. Faude freut sich auf künftige Gäste: „Von jung bis alt, Familien, Wanderer, Gassigänger – alles ist willkommen.“

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