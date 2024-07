Wer an den Bodensee will, denkt an Meersburg, Friedrichshafen oder Salem. Doch auch das Schweizer Ufer und sein Hinterland haben vieles zu bieten. Ob Badespaß, Weingenuss, Klostergärten, Heilkräuter oder Textildesign: Die Auswahl ist groß.

Frank Schwaibold 26.07.2024 - 15:00 Uhr

Mit der Bahn ans Ufer und ins Hinterland

Mit dem Auto fährt man über die A 81 bis zum Kreuz Hegau und von dort weiter über Konstanz, Stein am Rhein oder Schaffhausen in die Schweiz. Mit dem Zug reist man von Stuttgart entweder direkt bis Schaffhausen. Man kann aber auch in Singen auf die S 6 der S-Bahn Bodensee umsteigen und nach Konstanz fahren. Von dort geht es mit dem Regionalzug RE 1 weiter bis nach St. Gallen. Die S-Bahn Bodensee erschließt das komplette Ufer auf Schweizer Seite. Wer unkompliziert mit dem Schiff unterwegs sein will, kauft sich die Bodensee Card Plus. Die 3-Tages-Karte kostet 76 Euro. Die Kursschifffahrt auf dem See und Rhein ist darin enthalten, ebenso der freie Eintritt bei 160 Attraktionen, darunter auch viele in der Schweiz. https://s-bahn-bodensee.com, www.bodensee.eu