Tierbabys lassen die Herzen von Kindern und Erwachsenen höher schlagen. Wir zeigen, wo Familien in der Region Stuttgart die Ferien dazu nutzen können, kleine Tiere zu besuchen.
08.04.2026 - 13:50 Uhr
In einigen Tiergehegen und Tierparks können Besucherinnen und Besucher bereits die ersten Tierbabys begrüßen. Und wie süß können die Kleinen sein: Mit ihren tollpatschigen Schrittchen laufen sie den Gästen entgegen und bleiben oftmals dennoch sicherheitshalber in Mamas Nähe. Doch einige von ihnen sind auch schon ganz schön frech, wie beispielsweise die kleinen Ziegenbabys im Stuttgarter Killesberg Park.