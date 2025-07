Ausflugstipp in Renningen

Spaß in den Sommerferien: Am Samstag, 2. August, öffnet das Maislabyrinth in Renningen.

Ulrike Otto 31.07.2025 - 10:52 Uhr

Mit wehendem Umhang auf einem Pferd sitzend oder das Schwert gezückt – so stellt sich der tapfere Ritter dem feuerspeienden Drachen. Die Legende des Heiligen Georgs, dem Drachentöter, bildet in diesem Jahr das Motiv für das Renninger Maislabyrinth, das am Samstag, 2. August, erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich ist.