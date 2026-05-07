Ausflugstipps Die fünf interessantesten Lost Places im Kreis Ludwigsburg
Egal ob verfallene Kapelle oder ehemaliger Friedhof: Auch im Kreis gibt es einige verlassene Orte, die einen Besuch wert sind. Ein Überblick.
Egal ob verfallene Kapelle oder ehemaliger Friedhof: Auch im Kreis gibt es einige verlassene Orte, die einen Besuch wert sind. Ein Überblick.
Lost Places sind verlassene Orte, die sich oftmals in einem fast schon bemitleidenswerten Zustand befinden. Und doch üben sie nicht selten eine große Faszination auf die Menschen aus. Gerade das Geheimnisvolle, das von den Ruinen ausgeht, zieht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich.