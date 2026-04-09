Ausflugstipps: Fünf Vorschläge für Wanderungen im Landkreis Ludwigsburg

Der Frühling ist endlich angekommen: Nach dem warmen Osterwochenende geht es weiter mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad. Am Samstag werden sogar bis zu 24 Grad vorhergesagt – das perfekte Wetter, um die Osterferien mit einer Wanderung abzuschließen.

Eine Fahrt in die Berge erscheint schon aufgrund der aktuellen Spritpreise wenig attraktiv. Das braucht es aber auch gar nicht, schließlich bietet auch der Landkreis Ludwigsburg mit seinen Steillagen und Flusslandschaften zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen. Die Redaktion hat fünf Vorschläge für Routen aller Schwierigkeitsgrade zusammengestellt.

1. Enzschleifen-Rundweg (leicht)

Der Kreis Ludwigsburg hat mehr zu bieten als nur den Neckar. Die Enz ist ihr längster linker Nebenfluss und durchquert fast den kompletten Landkreis, bis sie bei Besigheim in den Neckar mündet. Der etwa 15 Kilometer lange Enzschleifen-Rundweg führt durch einen der beeindruckendsten Teile des Enztals: die Roßwager Halde in Vaihingen an der Enz.

Blick auf den Vaihinger Stadtteil Roßwag und das Enztal. Foto: imago/Zoonar

Dort hat die Enz ein Tal mit besonders steilen Hängen eingeschnitten. Nach dem Start am Marktplatz in Vaihingen erreicht man den Aussichtspunkt im Stadtteil Roßwag mit tollem Blick auf das Enztal mit seinen Weinbergen. Danach geht es über Mühlhausen an der Enz wieder zurück nach Vaihingen, das mit seinen Fachwerkhäusern und dem über der Stadt thronenden Schloss Kaltenstein beeindruckt. Detaillierte Informationen zu der Strecke gibt es hier.

2. Wein-Lese-Weg (leicht)

Auf 35 Kilometern durch Marbach und das Bottwartal lässt sich nachvollziehen, welche großen Dichter und Denker in der Region unterwegs waren. Insgesamt 15 Stationen mit literarischen Texten und Anekdoten zu Eduard Mörike, Ludwig Uhland oder Friedrich Schiller vermitteln davon einen Eindruck. Startpunkt ist in Benningen, danach geht es über den Neckar nach Marbach, von dort über Steinheim an der Murr, Großbottwar und Oberstenfeld bis zum Wunnenstein.

Der Wein-Lese-Weg führt auch an der malerisch gelegenen Burg Lichtenberg in Oberstenfeld vorbei. Foto: imago/imagebroker

Die Strecke ist Teil des Württembergischen Weinwanderwegs, der von Aub im bayerischen Unterfranken bis nach Esslingen am Neckar führt. Wer nicht die kompletten 35 Kilometer zurücklegen möchte, kann sich auch auf einen der fünf Rundwanderwege konzentrieren und dabei die historischen Städte näher kennenlernen. Weitere Informationen gibt es hier.

3. Flößerweg (leicht)

Auch bei diesem Wanderweg geht es entlang der Enz, aber in einem ganz anderen Teil des Landkreises – und mit einem ganz anderen Fokus. Der Flößerweg führt von Besigheim bis nach Bissingen und vermittelt dabei historisches Wissen zu einem Bereich, der selten im Mittelpunkt steht: der Flößerei.

Die Altstadt von Besigheim besticht durch ihre Lage an der Enz und an den Weinbergen. Foto: imago/imagebroker

Auf 17 Infotafeln erfährt man etwas über die Geschichte des Holzhandels auf der Enz zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert. Vor dem Aufkommen der Eisenbahn wurde Holz vor allem über Flüsse transportiert. Die Flößerei entwickelte sich zu einem ganzen Wirtschaftszweig. Der Flößerweg stellt auch die wenigen erhaltenen Relikte aus dieser Zeit dar. Er ist auch für Radfahrer geeignet. Hier gibt es genauere Informationen.

4. Kirbachtaler Grenzgängerweg (mittel)

Das obere Kirbachtal befindet sich am nördlichen Rand des Landkreises. Auf den rund 14 Kilometern überschreitet man aber die Landkreisgrenze und durchquert sowohl den Landkreis Heilbronn als auch den Enzkreis – deswegen auch die Bezeichnung „Kirbachtaler Grenzgängerweg“.

Die Tour startet in Häfnerhaslach, einem 700-Einwohner-Dorf, das zu Sachsenheim gehört. Von dort geht es hinauf auf den Häusleberg bis hinter den westlichsten Punkt von Sachsenheim. Der Rückweg führt über den Strombergrücken und vorbei am Schlierkopf wieder zurück nach Häfnerhaslach. Besonders wird die Wanderung dadurch, dass sie ein unvergleichliches Naturerlebnis bietet: Der Weg führt über naturbelassene Waldpfade und vorbei an Naturdenkmälern wie der Kanzelbuche. Weitere Informationen gibt es hier.

5. Felsengartentour (schwer)

Die 18 Kilometer lange Tour beginnt in Hessigheim und führt entlang von Weinbergen hoch zum Naturschutzgebiet „Hessigheimer Felsengärten“. Von dort bietet sich ein spektakulärer Blick auf die Neckarlandschaft, der bis hin zur mittelalterlichen Stadtkirche von Besigheim reicht. Aufgrund von Trittschäden darf das Naturschutzgebiet derzeit nur von Hessigheim kommend durchquert werden.

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Weiter geht es in die Altstadt von Besigheim, die für ihre Fachwerkhäuser und den Weinbau bekannt ist. Von Besigheim führt der Weg weiter entlang des Neckars und zurück nach Hessigheim. Insgesamt sind für die Strecke rund fünf Stunden einzuplanen, es werden 223 Höhenmeter zurückgelegt. Detaillierte Informationen finden Sie hier.

Weiterführende Informationen

Empfehlungen

Das Landratsamt Ludwigsburg stellt zahlreiche Informationen für touristische Aktivitäten im Kreis auf seiner Website zur Verfügung. Im Bereich Tourismus & Freizeit listet der Punkt „Aktiv durch den Landkreis“ neben Wanderungen auch Radstrecken oder Lehrpfade auf.

Wanderstrecken

Auch einige weiterführende Wanderstrecken lassen sich auf der Website des Landratsamtes finden, aufgeteilt in die Schwierigkeitsgrade leicht, mittel und schwer.