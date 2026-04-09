Ausflugstipps Fünf Vorschläge für Wanderungen im Landkreis Ludwigsburg
Das frühlingshafte Wetter lädt dazu ein, die Osterferien mit einer Wanderung entlang von Neckar und Weinbergen ausklingen zu lassen. Ideen für Touren in der Region.
Das frühlingshafte Wetter lädt dazu ein, die Osterferien mit einer Wanderung entlang von Neckar und Weinbergen ausklingen zu lassen. Ideen für Touren in der Region.
Der Frühling ist endlich angekommen: Nach dem warmen Osterwochenende geht es weiter mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad. Am Samstag werden sogar bis zu 24 Grad vorhergesagt – das perfekte Wetter, um die Osterferien mit einer Wanderung abzuschließen.