Die diesjährige Saison der Freilichtmuseen geht pünktlich vor Ostern wieder los. Bunte Kinderprogramme und spannende Veranstaltungen bringen uns das Leben unserer Vorfahren näher.
30.03.2026 - 17:00 Uhr
Pünktlich zu Ostern starten die baden-württembergischen Freilichtmuseen wieder in die neue Saison. Zeit zum Schlendern, Spielen, Basteln, Bewundern und Erkunden. Neben den regulären Veranstaltungen versprechen die Museen mit ihrem bunten Osterprogramm einen gelungenen Ferienauftakt für Kinder und Eltern.