Die diesjährige Saison der Freilichtmuseen geht pünktlich vor Ostern wieder los. Bunte Kinderprogramme und spannende Veranstaltungen bringen uns das Leben unserer Vorfahren näher.

Pünktlich zu Ostern starten die baden-württembergischen Freilichtmuseen wieder in die neue Saison. Zeit zum Schlendern, Spielen, Basteln, Bewundern und Erkunden. Neben den regulären Veranstaltungen versprechen die Museen mit ihrem bunten Osterprogramm einen gelungenen Ferienauftakt für Kinder und Eltern.

1. Wie kommen die ganzen Schätze ins Bauernhausmuseum Wolfegg? Wie funktionierte die Arbeit auf dem Hof? Ausprobieren und zuschauen im Museum. Foto: Bauernhausmuseum Wolfegg (Kästle) Wer will nicht einmal Mäuschen spielen und einen Blick hinter die Kulissen eines Museums werfen. Und sicherlich haben sich schon viele Kinder und Eltern die Fragen gestellt: Wie kommen die ganzen Schätze ins Museum? Was passiert mit ihnen, wenn sie erstmal da sind? In dieser Saison können sie endlich geklärt werden. Besucherinnen und Besucher haben ab Ende März nicht nur die Gelegenheit alte Stuben, Vorratskammern, Werkstätten oder Ställe zu entdecken sondern auch einen Blick hinter die Museumskulissen zu werfen. Das diesjährige Motto „Mitmachen im Museum“ lädt nämlich genau dazu ein, Geschichte zu entdecken, anzufassen und ausprobieren. Die Dauerausstellung erklärt, wie das Sammeln im Freilichtmuseum funktioniert und was eigentlich als wertvoll gilt.

Während der Schulferien findet jeden Dienstag und Donnerstag ein buntes Ferienprogramm statt mit vielen Stationen für die ganze Familie.

Saisonstart: 19. März 2026

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2. Ostereier bemalen wie bei Oma im Freilandmuseum Wackershofen

Im Museumsdorf Wackershofen ist alles ganz authentisch. Foto: Freilandmuseum Wackershofen, (C) by Caplio GX8 User

75 Häuser umfasst das Museum mittlerweile und es wächst weiterhin. Sagenhafte 500 Jahre Geschichte erwachen in den alten Mauern zum neuen Leben. So können wir den Wohnbereich eines Großbauern direkt im Vergleich zu dem eines Tagelöhners erleben und erfahren die Geschichte ganz authentisch. Zahlreiche historische Tierrassen auf dem Gelände wie die Coburger Fuchsschafe und die Limpurger Rinder lassen uns noch mehr daran glauben, wir befänden uns in einem alten Dorf.

Zum diesjährigen Saisonstart finden zahlreiche Veranstaltungen statt, wie der Backtag im Backhaus, Weidenflechten, Kutschfahrten. In der Osterwerkstatt kann man bunte Ostereier bemalen, ganz traditionell, so wie es bereits die Großeltern schon gemacht hatten.

Saisonstart: 15. März 2026

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3. Eigenen Kakao herstellen im Odenwälder Freilandmuseum

Ostereier bemalen und in das Leben von früher hinein schnuppern. Foto: Odenwälder Freilandmuseum

Das zauberhafte Odenwälder Freilandmuseum erwacht aus seinem Winterschlaf. Und wieder riecht man in der „Schwarzen Küche“ den charakteristischen Duft der vergangenen Jahrhunderte. 300 Jahre Geschichte erzählen die Häuser der Anlage. Besucherinnen und Besucher können einen Blick hineinwerfen in die kargen Schlafkammern, Küchen und die Atmosphäre einer Zeit aufsaugen, die es nicht mehr gibt. Und auch die Zeit des Wirtschaftswunders findet ihren Platz auf dem Gelände beispielsweise in Form niedlicher Autos.

Zum Saisonstart am 29. März findet im Museum eine österliche Bastelwerkstatt für Kinder und Erwachsene statt. Und über das Osterwochenende findet ein umfangreiches Osterprogramm statt. Wie wäre es mit der Herstellung von Schokolade, ganz wie früher. Dazu werden die Kakaobohnen geröstet, zermahlen und in Milch verrührt.

Saisonstart: 29. März 2026

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4. Handwerksvorführungen im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Schwarzwälder Traditionen erleben. Foto: Vogtsbauernhof

So haben die Menschen im Schwarzwald also gelebt. Die Geschichte der Menschen und ihrer Häuser reicht im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof sogar bis zu 600 Jahre zurück. So alt ist nämlich das Schlössle von Effringen, das bis 1972 tatsächlich noch bewohnt und 2018 im Museum für die Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht wurde. Das einst gängige Werkzeug wird bei zahlreichen Handwerksvorführungen gezeigt und den Auftakt macht der Schmied bei der Saisoneröffnung am 22. März. Am Osterwochenende finden zahlreiche Veranstaltungen rund um Ostern und Ostereier statt sowie ein Osterspaziergang, eine Sonderführung entlang der christlichen Spuren in den alten Schwarzwaldhöfen.

Saisonstart: 22. März 2026

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5. Kochen in alten Küchen im Freilichtmuseum in Beuren

Kinder haben auch auf dem großen Erlebnisspielplatz Spaß. Foto: Freilandmuseum Beuren

Der Winterschlaf ist im Freilichtmuseum Beuren endgültig vorbei. Am Sonntag, 29. März startet die diesjährige Saison. Das heißt, die Gänse gackern wieder, die Federbetten werden zum Lüften aus den Fenstern gehängt, aus dem Backhäusle steigt der Rauch auch wieder auf und im Tante-Helene-Koloniallädle werden die Karamellen wieder abgewogen. Kinder, Eltern und Großeltern können sich auf eine neue Saison freuen, in der sich das Leben von früher wieder ganz nah anfühlt, indem sie im Fotoatelier erleben, wie der Meister gearbeitet hatte oder wie umständlich sich das Kochen in alten Küchen gestalten konnte.

Kinder können sich über die tägliche Tierfütterung freuen und auf dem Erlebnisspielplatz austoben. Zu den diesjährigen Neuerungen gehören die Familiensonntage im Museum, die zum gemeinsamen Ausprobieren einladen – etwa beim Wäschewaschen wie früher oder bei der Kartoffelernte mit dem Pferdegespann später im Jahr.

Saisonstart: 29. März 2026

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6.Der Dorfschulmeister unterrichtet in Neuhausen ob Eck

Buntes Treiben im Museumsdorf. Foto: Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Ferienbeginn und Saisonauftakt im Freilichtmuseum Neuhausen. Am 21. März hat das Museum wieder seine Tore geöffnet. Angeblich hat der Osterhase schon vor Tagen damit begonnen, Ostereier zu verstecken, von großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern völlig unbemerkt und in aller Ruhe. Diese können fleißige Helfer bei der Osterrallye suchen und die schnellsten von ihnen gewinnen Freikarten für das Museum sowie eines der Museumsmalbücher. Wer nicht zu den ersten gehört bekommt dennoch einen kleinen Preis. Das diesjährige Museumsthema heißt: Ganz die alte Schule! Dieses wird mit einer neuen Ausstellung und einem buntem Rahmenprogramm ausgeschmückt. Spannender Funfact: Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck diente mit seiner authentischen Atmosphäre auch schon als Filmkulisse. Im Jahr 2008 entstanden dort Szenen für die Romanverfilmung von Otfried Preußlers „Krabat“ mit David Kross und Daniel Brühl.

Saisonstart: 31. März 2026

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7. Backwaren aus dem historischen Backhäusle in Kürnbach

Auch im Museumsdorf in Kürnbach gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren. Foto: Landratsamt Biberach

Am Osterwochenende findet im Museumsdorf in Kürnbach eine Sonderausstellung statt, in der die Vielfalt der Osterbräuche aus der Region vorgestellt wird: Kinder und Eltern können die Kunst des Zuckerhasenbäckers bewundern und die alten Techniken des Ostereierbemalens entweder kennenlernen oder wiederentdecken. Spaßgarantie haben die Kinder beim traditionellen Ostereiersuchen.

Zum Saisonauftakt am 29. März ist der Eintritt an diesem Sonntag frei und der Museumsbäcker heizt das historische Backhäusle an, um frische Backwaren bereitzuhalten.

Achtung: Ab der neuen Saison hat das Museum eine neue Anfahrt und einen neuen Eingang.

Saisonstart: 29. März 2026

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