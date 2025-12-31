Ausflugstipps für Familien: Raus mit euch! – Tipps für Ausflüge

Wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei sind, fragen sich viele Eltern, was sie mit ihren Kindern unternehmen können. Nach einigen Tagen sind die Weihnachtsgeschenke schon nicht mehr so interessant und keiner kann die neuen Lieder mehr hören. Dann zieht es die meisten nach draußen. Also nichts wie los ins Museum oder in den Tierpark. Wir liefern die Tipps.

Eishalle Adelberg Wer ein paar schwungvolle Runden übers Eis drehen mag, kann das in der Adelberger Eishalle auch rund um den Jahreswechsel tun. Die Halle verleiht neben Schuhen für Kinder und Erwachsene auch Hilfsmittel zum Festhalten und Draufsitzen für Anfänger. Öffnungszeiten: Die Eishalle ist am 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag ist Eislaufen von 14 bis 19.30 Uhr möglich, am 2. Januar von 10 bis 19.30 Uhr, am 3. Januar ist von 10 bis 22 Uhr, ab 18 Uhr findet die Eisdisco statt. Am 4. und 5. Januar kann man von 10 bis 19.30 Uhr laufen, am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr, Adresse: Klosterpark 3-5, 73099 Adelberg

Traktorwilli Eislingen

Traktorwilli bietet in Eislingen ein Modelltraktor-Erlebnisland zum Anfassen und Selberfahren für große und kleine Fans. Besucher erleben die Welt der Landwirtschaft im Kleinformat und können selbst per Fernsteuerung anpacken.

Öffnungszeiten: An Silvester bleibt das Erlebnisland geschlossen, am Neujahrstag geht‘s bei Traktorwilli von 10 bis 18 Uhr in eine neue Runde. Am 2. Januar gelten die gleichen Öffnungszeiten. Am 3. und 4. Januar ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am 5. Januar von 10 bis 18 Uhr. An Dreikönig bleibt das Modelltraktor-Land geschlossen. Adresse: Friedhofstraße 22, 73054 Eislingen

Boulderhalle Kirchheim

Für alle Kinder, die gern klettern, bietet die Kirchheimer Boulderhalle „Top Boulder“ einen eigenen Bereich für den Nachwuchs.

Öffnungszeiten: An Silvester hat die Halle von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Neujahrstag von 14 bis 24 Uhr. An den anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten. Adresse: Top Boulder, Stuttgarter Straße 47, 73230 Kirchheim unter Teck

Bücherturm Dürnau

Am blauen „Bücherturm“ in Dürnau finden nicht nur Buchliebhaber Neues. Der umgebaute Trafoturm beherbergt auch gebrauchte Spiele. Wer selbst etwas nicht mehr braucht, darf es hinbringen und im Gegenzug auch etwas mitnehmen. Wer nichts mitbringt, hinterlässt eine Spende. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite können Kinder Hühner füttern. Ein Automat gibt Futter aus. Öffnungszeiten: Der Turm ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Adresse: Schlossstraße 22, 73105 Dürnau

Laserstar Göppingen

Die Lasertag-Halle verspricht actiongeladenes Entertainment für Familien. In der Arena kämpfen die Besucher gegeneinander in 3D-Gefechten. Alle Kinder ab 1,20 Metern Körpergröße dürfen mitspielen. Angeboten werden altersgerechte Spielvarianten und es gibt ein Regelheft. Eine Lasertag-Runde dauert 10 bis 15 Minuten.

Öffnungszeiten: Die Lasertag-Halle hat an Silvester und Neujahr geschlossen. Geöffnet ist immer montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Adresse: Laserstar Göppingen, Heininger Straße 70, 73037 Göppingen

Bowlingcenter Göppingen

Das Hendrix Bowlingcenter bietet zwölf Turnierbowlingbahnen. Die Bahnen können vorab online reserviert werden, Schuhe werden verliehen. Darüber hinaus gibt es Angebote wie Billard, Tischkicker und Darts.

Öffnungszeiten: An Silvester hat das Bowlingcenter von 14 bis 19 Uhr geöffnet, an Neujahr ab 15 Uhr. Von 2. bis 4. Januar gelten die normalen Öffnungszeiten, am 5. Januar ist ab 14 Uhr geöffnet, am Dreikönigstag ab 15 Uhr. Adresse: Brückenstraße 32/1, 73037 Göppingen

Wasserberghaus

Als beliebtes Wanderziel hat das Wasserberghaus über Schlat auch „zwischen den Jahren“ geöffnet. Die Pächter locken Familien mit Punsch und warmen Suppen. Gut zu erreichen ist das Wanderheim des Schwäbischen Albvereins ab dem Parkplatz „Gairenbuckel“ am Gairenhof über Schlat.

Öffnungszeiten: An Silvester findet von 10 bis 13 Uhr ein Weißwurst-Frühschoppen statt. Am Neujahrstag bleibt die Hütte geschlossen. Von 2. bis 12. Januar hat das Wasserberghaus ohne Ruhetag geöffnet, teilen die Pächter mit. Geöffnet ist ab 11 Uhr. Warme Küche bis 18 Uhr; Getränke & Ausklang bis 22 Uhr. Adresse: Wasserberg 1, 73337 Bad Überkingen. Parken: Gairenhof, 73326 Reichenbach im Täle

Waldpfad Eislingen

Zur Corona-Zeit haben die Eltern des Eislinger Waldkindergartens Ameisenstraße einen Waldweihnachtspfad im Brenntenholz gezaubert. Zwei Wege wurden dieses Jahr wieder angelegt, die große Runde misst 2,2 Kilometer, die kleine rund 700 Meter.

Öffnungszeiten: Der Pfad ist täglich frei begehbar. Am Samstag, 3. Januar, ist von 15 bis 19 Uhr Lichterfest. Der Waldweihnachtspfad endet am Samstag, 10. Januar. Adresse: Parkplatz Brenntenholz, 73054 Eislingen

Märklineum Göppingen

In Göppingen lädt das Märklineum dazu ein, die Geschichte der Firma Märklin zu entdecken. Neben der Historie finden Familien auch eine mehr als 100 Quadratmeter große Modellbahnanlage auf zwei Ebenen.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Am 31. Dezember und 1. Januar bleibt das Museum geschlossen. An Dreikönig hat das Märklineum geöffnet. Die gläserne Montage ist vom 19. Dezember bis 13. Januar geschlossen. Adresse: Reuschstraße 6, 73033 Göppingen

Krippenweg Deggingen

Weihnachten ist vorbei, doch der Krippenweg hinter der Wallfahrtskirche Ave Maria in Deggingen kann noch besucht werden.

Öffnungszeiten: Frei zugänglich ist der Krippenweg ganztags bis zum 9. Januar. Adresse: Ave Maria Weg 1, 73326 Deggingen

Weihnachtszirkus Göppingen

Ob Clown, Akrobatik oder Tiernummern: Der Circus Alaska rund um Alois Frank gastiert noch bis 6. Januar im Stauferpark.

Öffnungszeiten: Das Zirkusteam lädt täglich zu zwei Vorstellungen. An Silvester und Neujahr findet eine Vorstellung am Tag statt, ebenso am 3. und 4. Januar. Alle Termine können auf der Homepage des Zirkus eingesehen werden. Adresse: Manfred-Wörner-Straße 104, 73037 Göppingen

Schloss Filseck Uhingen

Wer sich für archäologische Funde aus dem Landkreis Göppingen interessiert, ist auf Schloss Filseck richtig. Die Ausstellung „Überraschend archäologisch“ zeigt unter anderem versteinerte Lebewesen aus dem Jurameer, Schwerter und Skulpturen.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung „Überraschend archäologisch. 40 Jahre Kreisarchäologie“ ist bis 18. Januar auf Schloss Filseck zu sehen. Das Informationszentrum und die Ausstellung in der Ostgalerie sind an Silvester, an Neujahr und am 6. Januar geschlossen. Die Räume sind sonst mittwochs bis sonntags und an Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Kreisarchäologe Michael Weidenbacher führt am Sonntag, 4. Januar, und am Sonntag, 11. Januar, jeweils ab 14 Uhr durch die Ausstellung. Adresse: Filseck 1, 73066 Uhingen