Im Landratsamt Ludwigsburg werden immer wieder lokale Ausflugstipps vorgestellt. Noch bis Anfang Mai stellt sich nun die Wein-Lese-Landschaft Marbach-Bottwartal vor.
Der Winter ist vorbei, die Sonne lockt: Die perfekte Zeit also, auf Entdeckungstour in der Region zu gehen. Inspiration dafür bietet bis 4. Mai das „Regionale Fenster“ auf Ebene 3 im Landratsamt Ludwigsburg. Hier präsentiert die Wein-Lese-Landschaft Marbach-Bottwartal ihre neuen Wander-Genuss-Touren. Die Ausstellung zeigt laut einer Mitteilung des Landratsamtes die Vielfalt der Region und lädt dazu ein, die Kulturlandschaft im Bottwartal auf abwechslungsreiche Weise zu erleben – von beschilderten Rundtouren über Weinautomat-Genuss-Touren bis hin zu besonderen Genuss-Wander-Events.