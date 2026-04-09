Im Landratsamt Ludwigsburg werden immer wieder lokale Ausflugstipps vorgestellt. Noch bis Anfang Mai stellt sich nun die Wein-Lese-Landschaft Marbach-Bottwartal vor.

Der Winter ist vorbei, die Sonne lockt: Die perfekte Zeit also, auf Entdeckungstour in der Region zu gehen. Inspiration dafür bietet bis 4. Mai das „Regionale Fenster“ auf Ebene 3 im Landratsamt Ludwigsburg. Hier präsentiert die Wein-Lese-Landschaft Marbach-Bottwartal ihre neuen Wander-Genuss-Touren. Die Ausstellung zeigt laut einer Mitteilung des Landratsamtes die Vielfalt der Region und lädt dazu ein, die Kulturlandschaft im Bottwartal auf abwechslungsreiche Weise zu erleben – von beschilderten Rundtouren über Weinautomat-Genuss-Touren bis hin zu besonderen Genuss-Wander-Events.

Ob kurze Tour oder längere Wanderung: Auf elf ausgeschilderten Rundwegen zwischen neun und 16 Kilometern lässt sich die Landschaft erkunden. Die Burgen Lichtenberg und Hohenbeilstein sowie das über dem Neckar thronende Schiller-Nationalmuseum sind bei den Wanderungen weithin zu sehen. Zur schönen Umgebung gesellt sich der Genuss. Besenwirtschaften, Weingüter und Restaurants bieten edle Weine, heimische Erzeugnisse und kulinarische Spezialitäten.

Genuss-Wander-Event im Mai

Ausführliche Informationen finden Interessierte in der Wanderbroschüre, die während der Ausstellung im Landratsamt kostenlos erhältlich ist. Darüber hinaus liegen weitere Flyer bereit, zum Beispiel zu den neuen Weinautomat-Genuss-Touren. Dabei handelt es sich um beschriebene Touren mit literarischen Stationen. Diese befinden sich zum Teil auf dem Württemberger Weinwanderweg und auf dem Wein-Lese-Weg. Auch für das im Mai stattfindende Genuss-Wander-Event „Wein, Wandern und Genuss bei Winzern und Literaten“ sowie zu vielen anderen Ausflugsmöglichkeiten liegt Infomaterial aus.

Das „Regionale Fenster“ kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Kreishaus des Landratsamts auf Ebene 3 besucht werden: Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr, Montag 13.30 bis 15.30 Uhr und Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr.