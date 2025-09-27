In Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) können Besucher seit Samstag und noch am Sonntag Schaukämpfe verfolgen, Handwerker beobachten, mit der Armbrust schießen – und vieles mehr.
Auch wenn man kein ausgeprägtes Faible fürs Mittelalter hat, vergisst man auf dem Historischen Markt in Großbottwar bisweilen, dass wir eigentlich im 21. Jahrhundert leben. In einem Holzstall vor dem Rathaus gackern Hühner ganz aufgeregt. Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt weht am Samstagnachmittag zudem der Geruch von brennenden Holzscheiten, um die Gewandete sitzen oder über denen sie ihre Töpfe mit Speisen erhitzen. Und dann biegt plötzlich auch noch laut tönend ein Festumzug um die Ecke – mit Stelzenläufern, Tanzgruppen, Musikern an altertümlichen Instrumenten sowie Frauen und Männern, die große Fahnen mehrere Meter hoch in die Luft werfen und gekonnt wieder auffangen.