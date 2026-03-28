Ausflugsziel in Welzheim Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison
Zum Saisonstart im Sinnespark Eins+Alles in Welzheim locken neue Attraktionen. Neugierig auf die KreisBahn oder die WildWutz?
Zum Saisonstart im Sinnespark Eins+Alles in Welzheim locken neue Attraktionen. Neugierig auf die KreisBahn oder die WildWutz?
Endlich sind die Tage wieder wärmer und länger – und mit dem Eins+Alles Erfahrungsfeld der Sinne feiert ein wichtiges Ausflugsziel im Welzheimer Wald (Rems-Murr-Kreis) nun Saisonauftakt. Natur, Kunst, Begegnung und ganz viel Spaß stehen im Landart- und Sinnespark bei der Laufenmühle oben auf der Agenda. Wie immer gibt es nach der Winterpause ab Samstag wieder so manches Neue zu entdecken.