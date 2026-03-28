Ausflugsziel in Welzheim: Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Endlich sind die Tage wieder wärmer und länger – und mit dem Eins+Alles Erfahrungsfeld der Sinne feiert ein wichtiges Ausflugsziel im Welzheimer Wald (Rems-Murr-Kreis) nun Saisonauftakt. Natur, Kunst, Begegnung und ganz viel Spaß stehen im Landart- und Sinnespark bei der Laufenmühle oben auf der Agenda. Wie immer gibt es nach der Winterpause ab Samstag wieder so manches Neue zu entdecken.

Auf dem „Wunderweg“, der durch den Wald führt, wartet zum Beispiel die neue Attraktion KreisBahn, die zum Perspektivwechsel einlädt. Ein weiteres Novum ist die WildWutz, nach der man Ausschau halten kann. Weitere Attraktionen sind ein Balancierpfad oder das Himmelbett, von dem aus man die Wolken beobachten kann. Die TonSpur animiert zum Musizieren, im Waldwohnzimmer ist Entspannung angesagt.

Mutprobe im Wald: Hängebrücke und Kletterabenteuer warten

Der Weg in den Wald der Balance mit vielen Kletterstationen führt über eine Hängebrücke. Die Mutprobe lohnt sich, denn im Wald warten spannende Herausforderungen wie der Niedrigseilparcours mit bis zu 1,50 Metern Absprunghöhe. Dort kann man seinen Gleichgewichtssinn testen oder den Affenbaum bis zum Wipfel erklimmen.

Gleich im Eingangsbereich erhebt sich die Mattisburg & Borkafeste, frei nach Astrid Lindgrens Erzählung Ronja Räubertochter. Sie ist ein Element des Spiel- und Erfahrungsraumes „Der Ursprung“, der nach und nach um neue interaktive, teils barrierefreie Stationen erweitert wird. In diesem Jahr stehen die Elemente Erde, Feuer und Luft im Fokus. Auf dem Aktionsplatz kann man balancieren, klettern, Perspektiven wechseln oder eigene Grenzen ausloten. Im Innenbereich, der Roten Achse, gibt es auch bei nicht so tollem Wetter einiges zu erleben: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Zwetschgenkernbad?

Die Tieroase bietet Gelegenheit zu netten Begegnungen. Foto: Eins+Alles/Christopherus e.V.

Das Jahresthema im Eins+Alles lautet 2026: „Wer bin ich, frag(t) die Welt“ und widmet sich der Frage nach Identität und Beziehung. Im Mittelpunkt steht die wechselseitige Verbindung zwischen Mensch und Welt: Wie finde ich meinen eigenen Standpunkt in einer Welt, die sich stetig wandelt? Wofür stehe ich und welche Interessen und Fähigkeiten bringe ich in die Gemeinschaft ein? Welchen Einfluss hat dabei die Welt auf mein Handeln – und aus welcher Perspektive nimmt sie mich wahr?

Ab dem 28. März hat das Eins+Alles wieder von Montag bis Sonntag geöffnet, und zwar von 10 bis 18 Uhr. Bis Mitte des Jahres 2026 bleibt die Straße zwischen Rudersberg und dem Bahnhof Laufenmühle gesperrt. Die Anreise von Welzheim Richtung Laufenmühle ist weiter möglich.

Tipps zur Navigation: Als Zwischenziel Welzheim, Parkplatz Bockseiche eingeben. Ab dem Kreisverkehr in Richtung Rudersberg bis zur Laufenmühle weiterfahren und die Parkplätze P2 oder P3 ansteuern. Öffentliche Verkehrsmittel fahren nur sehr eingeschränkt.