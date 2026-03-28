 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Ausflugsziel in Welzheim Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Ausflugsziel in Welzheim: Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison
13
Fühlen, tasten, riechen, sich bewegen: Im „Eins+Alles“ gibt es viel zu erleben. Foto: EINS+ALLES/Christopherus e. V

Zum Saisonstart im Sinnespark Eins+Alles in Welzheim locken neue Attraktionen. Neugierig auf die KreisBahn oder die WildWutz?

Endlich sind die Tage wieder wärmer und länger – und mit dem Eins+Alles Erfahrungsfeld der Sinne feiert ein wichtiges Ausflugsziel im Welzheimer Wald (Rems-Murr-Kreis) nun Saisonauftakt. Natur, Kunst, Begegnung und ganz viel Spaß stehen im Landart- und Sinnespark bei der Laufenmühle oben auf der Agenda. Wie immer gibt es nach der Winterpause ab Samstag wieder so manches Neue zu entdecken.

 

Auf dem „Wunderweg“, der durch den Wald führt, wartet zum Beispiel die neue Attraktion KreisBahn, die zum Perspektivwechsel einlädt. Ein weiteres Novum ist die WildWutz, nach der man Ausschau halten kann. Weitere Attraktionen sind ein Balancierpfad oder das Himmelbett, von dem aus man die Wolken beobachten kann. Die TonSpur animiert zum Musizieren, im Waldwohnzimmer ist Entspannung angesagt.

Mutprobe im Wald: Hängebrücke und Kletterabenteuer warten

Der Weg in den Wald der Balance mit vielen Kletterstationen führt über eine Hängebrücke. Die Mutprobe lohnt sich, denn im Wald warten spannende Herausforderungen wie der Niedrigseilparcours mit bis zu 1,50 Metern Absprunghöhe. Dort kann man seinen Gleichgewichtssinn testen oder den Affenbaum bis zum Wipfel erklimmen.

Unsere Empfehlung für Sie

Zehn Jahre Erfahrungsfeld „Eins + Alles“ in Welzheim: Entschleunigung als Exportschlager

Zehn Jahre Erfahrungsfeld „Eins + Alles“ in Welzheim Entschleunigung als Exportschlager

Das Festprogramm steht schon: In diesem Jahr bietet das Erfahrungsfeld der Sinne viele Aktionen, um sein zehnjähriges Bestehen zu feiern. Dieter und Philipp Einhäuser leiten den Freizeitpark, der als Werkstatt für behinderte Menschen betrieben wird.

Gleich im Eingangsbereich erhebt sich die Mattisburg & Borkafeste, frei nach Astrid Lindgrens Erzählung Ronja Räubertochter. Sie ist ein Element des Spiel- und Erfahrungsraumes „Der Ursprung“, der nach und nach um neue interaktive, teils barrierefreie Stationen erweitert wird. In diesem Jahr stehen die Elemente Erde, Feuer und Luft im Fokus. Auf dem Aktionsplatz kann man balancieren, klettern, Perspektiven wechseln oder eigene Grenzen ausloten. Im Innenbereich, der Roten Achse, gibt es auch bei nicht so tollem Wetter einiges zu erleben: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Zwetschgenkernbad?

Die Tieroase bietet Gelegenheit zu netten Begegnungen. Foto: Eins+Alles/Christopherus e.V.

Das Jahresthema im Eins+Alles lautet 2026: „Wer bin ich, frag(t) die Welt“ und widmet sich der Frage nach Identität und Beziehung. Im Mittelpunkt steht die wechselseitige Verbindung zwischen Mensch und Welt: Wie finde ich meinen eigenen Standpunkt in einer Welt, die sich stetig wandelt? Wofür stehe ich und welche Interessen und Fähigkeiten bringe ich in die Gemeinschaft ein? Welchen Einfluss hat dabei die Welt auf mein Handeln – und aus welcher Perspektive nimmt sie mich wahr?

Ab dem 28. März hat das Eins+Alles wieder von Montag bis Sonntag geöffnet, und zwar von 10 bis 18 Uhr. Bis Mitte des Jahres 2026 bleibt die Straße zwischen Rudersberg und dem Bahnhof Laufenmühle gesperrt. Die Anreise von Welzheim Richtung Laufenmühle ist weiter möglich.

Tipps zur Navigation: Als Zwischenziel Welzheim, Parkplatz Bockseiche eingeben. Ab dem Kreisverkehr in Richtung Rudersberg bis zur Laufenmühle weiterfahren und die Parkplätze P2 oder P3 ansteuern. Öffentliche Verkehrsmittel fahren nur sehr eingeschränkt.

Weitere Themen

Ausflugsziel in Welzheim: Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Ausflugsziel in Welzheim Das Erfahrungsfeld Eins+Alles startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Zum Saisonstart im Sinnespark Eins+Alles in Welzheim locken neue Attraktionen. Neugierig auf die KreisBahn oder die WildWutz?
Von Annette Clauß
Für Klima und Umwelt: Earth Hour: So wird der Rems-Murr-Kreis am Samstag dunkel

Für Klima und Umwelt Earth Hour: So wird der Rems-Murr-Kreis am Samstag dunkel

Bei der weltweiten Aktion an diesem Samstagabend setzen auch im Rems-Murr-Kreis einige Städte ihre Sehenswürdigkeiten ins Dunkle.
Von Dirk Herrmann
Rock-Mekka im Rems-Murr-Kreis: Wie Alfdorf zum „Indoor-Wacken“ wird – ohne Ärger mit Nachbarn

Rock-Mekka im Rems-Murr-Kreis Wie Alfdorf zum „Indoor-Wacken“ wird – ohne Ärger mit Nachbarn

Die dritte Auflage von „Rock uf’m Berg“ zieht am Samstag Hunderte Hardrock-Fans an. Doch das beschauliche Alfdorf ist stolz auf sein Festival und dessen entspannte Atmosphäre.
Von Eva Herschmann
Moderne Freikirche belebt City: Vom Sportgeschäft zur Kirche: Gospelhouse jetzt in Fellbach

Moderne Freikirche belebt City Vom Sportgeschäft zur Kirche: Gospelhouse jetzt in Fellbach

Ein markantes Gebäude in Fellbach, ehemals Sportgeschäft und Bäckerei, wird mit neuem Leben gefüllt. Eine Kirche zieht ein und plant Großes für die Stadt.
Von Dirk Herrmann
Kindesmissbrauch im Rems-Murr-Kreis: Tageseltern unter Schock: „Vertrauen in die Kindertagespflege ist beschädigt“

Kindesmissbrauch im Rems-Murr-Kreis Tageseltern unter Schock: „Vertrauen in die Kindertagespflege ist beschädigt“

Ein Tagesvater soll im Rems-Murr-Kreis jahrelang Kinder missbraucht haben. Der Fall sorgt für Entsetzen. Tageseltern fürchten um ihr Ansehen und hoffen auf strengere Kontrollen.
Von Simone Käser
B14-Ausbau bei Backnang: Backnang-West gesperrt: Warum die B14-Baustelle auch in der Stadt spürbar wird

B14-Ausbau bei Backnang Backnang-West gesperrt: Warum die B14-Baustelle auch in der Stadt spürbar wird

Noch rollt der Verkehr. Doch ab 1. April wird es vermutlich enger in Backnang: Eine Umleitung führt mitten durch die Stadt – und könnte vieles verändern.
Von Frank Rodenhausen
Mega-Leitungsprojekt: 53-Tonnen-Bauteil versinkt bei Waiblingen in der Rems

Mega-Leitungsprojekt 53-Tonnen-Bauteil versinkt bei Waiblingen in der Rems

Nach monatelanger Wartezeit ist es endlich so weit: Die Erdgas-Pipeline quert jetzt die Rems in Waiblingen. Wir waren dabei, als der riesige Düker in der Rems versenkt wurde.
Von Phillip Weingand
Spargel-Ernte in Fellbach: Nicht schön, „aber wichtig“: Warum Spargel-Felder mit Folien abgedeckt sind

Spargel-Ernte in Fellbach Nicht schön, „aber wichtig“: Warum Spargel-Felder mit Folien abgedeckt sind

Riesige Folien prägen das Bild auf dem Schmidener Feld in Fellbach. Doch was bewirken die Abdeckungen eigentlich – und warum sind sie für den frühen Saisonstart verantwortlich?
Von Marie Part
Waiblingen: Rote Zahlen: Bei Familienbildungsstätte stehen tiefgreifende Veränderungen an

Waiblingen Rote Zahlen: Bei Familienbildungsstätte stehen tiefgreifende Veränderungen an

Trotz Sparkurs schreibt die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen seit längerem rote Zahlen. Nun stehen gravierende Änderungen ins Haus. Was bedeutet das für Kursteilnehmende?
Von Annette Clauß
Diebstahl in Winnenden: Kein Schmuck, kein Geld – Einbrecher stehlen Gitarre und Harmonika

Diebstahl in Winnenden Kein Schmuck, kein Geld – Einbrecher stehlen Gitarre und Harmonika

Unbekannte dringen in ein Wohnhaus in Hertmannsweiler ein. Am Ende fehlt nicht Geld, sondern ungewöhnliche Beute.
Von Frank Rodenhausen
Weitere Artikel zu Welzheim
 
 