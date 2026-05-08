Rund um Leipzig wartet eine bunte Welt voller Erlebnisse. Ob actionreiche Abenteuer, kreative Spielwelten, wohltuende Wellnessangebote oder Natur – hier findet jeder sein persönliches Highlight.

NPG Digital 01.06.2026 - 00:00 Uhr

Die Region Leipzig begeistert mit einer Vielfalt an Ausflugsmöglichkeiten, die wie gemacht sind für unternehmungslustige Familien. Zwischen spannenden Freizeitparks wie BELANTIS, liebevoll gestalteten Erlebniswelten wie Karls Erlebnis-Dorf und naturnahen Rückzugsorten entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das Kinderaugen leuchten lässt und Erwachsenen gleichzeitig Raum für Entspannung bietet. Ob entspannter Spaziergang durch grüne Landschaften oder wohltuende Wellnessmomente – hier kommt auch die Erholung nicht zu kurz. Dabei liegen viele Ziele nur eine kurze Autofahrt voneinander entfernt – ideal für spontane Urlaube oder kleine Wochenendabenteuer.

Auf nach ArkaZien – Klettern, Staunen und Spielen in Sachsens verwunschener Erlebniswelt Südöstlich der Metropole Leipzig gelegen, verspricht der im Jahr 2025 – nach über 13 Jahren Bauzeit – neu eröffnete, naturnahe Freizeitpark „ArkaZien“ eine wunderschöne Familienzeit. Kuriose Kletter- und Spielareale aus urigem Robinienholz sind die Herzstücke des Parks und verleihen ihm sein einzigartiges Aussehen. Das grün durchzogene Refugium mit seinen liebevoll und künstlerisch gestalteten Details lädt Besucher jeden Alters zu aktiver Bewegung, zum Staunen und Genießen ein. Hier lässt es sich ausgelassen toben, klettern, rutschen, Rollenspiele ausdenken, mit Murmeln spielen und eine herrlich entschleunigte Zeit mit der Familie und Freunden verleben. Die Gastronomie vor Ort bietet hausgemachte, beliebte Klassiker, darunter Nudeln und Pizza, Crêpes und Softeis, Suppen und Waffeln, die in den bunten Markthäusern, im idyllischen Theatercafé oder in der urigen Pizzaküche gereicht werden.

Torgau - Der Geheimtipp an der Elbe

Ein Ausflug in die wundervolle Stadt Torgau fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise für die ganze Familie. Die über 1000-jährige Elbestadt zählt zu den schönsten Renaissancestädten Deutschlands und trägt das Prädikat „familienfreundlicher Urlaubsort“. Hier gibt es viel Geschichte und Geschichten aber auch viel Natur und großartige Aktivangebote zu entdecken. Entlang des Museumspfades geht es zum prächtigen Haus eines reichen Bürgermeisters, zum winzigen Handwerkerhaus oder in die geheimnisvollen Kellergewölbe unter dem Schloss. Für spielerische Abwechslung sorgen weitläufige Kletterlandschaften, ein moderner Spiel- und Sportpark sowie ein Streichelzoo. Ganz in der Nähe ergänzen Begegnungen mit edlen Pferden und faszinierenden Reptilien das Erlebnisangebot. Abgerundet wird der Aufenthalt durch komfortable Übernachtungsmöglichkeiten – etwa in der modernen Jugendherberge direkt am Schloss.

Das Museum im Stasi-Bunker

Etwa 30 Kilometer östlich von Leipzig befindet sich inmitten eines Naherholungsgebietes der ehemalige Stasi-Bunker. Die Anlage wurde Ende der 1960er Jahre von der Staatssicherheit errichtet und als Ferienanlage getarnt – ein spannender Kontrast, der bereits beim Ankommen neugierig macht und ältere Kinder wie Erwachsene gleichermaßen fesselt. Im Ernstfall hätte der Leipziger Stasi-Chef mit seinem 100-köpfigen Führungsstab die geheimpolizeiliche Tätigkeit von da aus fortgesetzt. Bei einem Rundgang durch die original erhaltene Anlage eröffnen sich eindrucksvolle Einblicke in Baugeschichte, Versorgungssysteme und ausgeklügelte Nachrichtentechnik. Gleichzeitig werden die politischen Hintergründe der DDR-Zeit verständlich eingeordnet und gezeigt, wie die Staatssicherheit versuchte, das DDR-Regime unter allen Lagebedingungen zu schützen. Jedes letzte Wochenende im Monat finden 13 bis 16 Uhr öffentliche Rundgänge statt. Gruppen können jederzeit einen Termin vereinbaren.

RIFF Resort in Bad Lausick – Wo Urlaub zum Erlebnis wird

Wer Erholung und Erlebnis kombinieren möchte, ist im RIFF Resort genau richtig – als mit dem Prädikat „familienfreundliche Unterkunft“ zertifiziertes Haus bietet es beste Voraussetzungen für einen gelungenen Aufenthalt mit Groß und Klein. Familien erwartet hier liebevoll gestaltete Zimmer und großzügige Ferienwohnungen, die Raum für Nähe, Leichtigkeit und entspannte Tage bieten. Ob Familienabenteuer oder achtsame Auszeit: Hier beginnt Urlaub ohne Umwege. Über den Bademantelgang gelangt man direkt ins Freizeitbad RIFF. Warme Solebecken, Saunalandschaft, Kneippangebote und wohltuendes Wellness sorgen für neue Energie, während Kinder rutschen, planschen und spielen. Der Bad- und Saunaeintritt ist bereits im Übernachtungspreis inklusive. Der idyllische Kurpark, frische Luft, Bewegung und gesunde Entspannung machen das RIFF-Resort zum idealen Ort für alle, die mehr suchen als nur Urlaub: echte Erholung – gemeinsam oder ganz für sich.

Ob Action oder Entspannung – in der Region Leipzig findet jeder genau das passende Erlebnis.