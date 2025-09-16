Ausflugsziele um Stuttgart: „Einfach Kult“ – das sind die schönsten Kioske in der Region

Tobias Meyer konnte nicht Nein sagen: Auf dem Fernsehturm hatte er seine Frau Julia geheiratet, die Waldau ist für ihn „unsere Hood“. Als der Kiosk unterhalb des Stuttgarter Wahrzeichens zu haben war, investierte er mehrere Hunderttausend Euro in das marode Gebäude, das der Stadt gehört. „Ich habe ein Faible dafür“, sagt der Gastronom. Im Rheinland und im Ruhrpott hat er gelebt, da gehören Büdchen und Trinkhallen zum Stadtbild. In der Region Stuttgart bieten Kioske Ausflüglern eine unkomplizierte Form der Verpflegung an – bei Türmen und Schlössern, in Parks und an Seen finden sich mehr als ein Dutzend davon. Für Pascal Vetter bietet der Kiosk auf der Burg Hohenneuffen zum Beispiel „einen absoluten Mehrwert – für den schnellen Hunger und den schmalen Geldbeutel“. Wenn sonntags bis zu 1000 Besucher auf Süddeutschlands älteste Burgruine strömen, könnte der Gastronom sie in seinem Restaurant gar nicht alle verköstigen.

Architektonisch ausgezeichnete Kioske an Ausflugszielen Der Kiosk im Unteren Schlossgarten mag eine ewige Baustelle sein, nachdem ihn vor mehr als vier Jahren ein umgestürzter Baum zerstört hatte: Die Eröffnung des Neubaus wurde auf 2026 verschoben. Dafür verfügen die Stuttgarter mit dem Bistro 1819 bei der Grabkapelle seit fünf Jahren über einen architektonisch ausgezeichneten Kiosk im Palmistenhaus auf dem Württemberg.

Der Aussichtsturm am Burgholzhof wird dagegen seit Jahrzehnten bewirtschaftet – von Vereinen. Von April bis Ende Oktober übernimmt jedes Wochenende und an Feiertagen ein anderer, entsprechend variiert das Angebot. „Der Zuspruch ist sehr gut“, sagt Roland Schmid vom Förderverein für den Turm. Wenn die CDU an der Reihe ist, übernimmt er die Rolle des Grillmeisters. „Da oben hat man einen Superblick in alle Richtungen“, sagt er über den 1891 auf dem höchsten Punkt Bad Cannstatts erbauten Turm. Als perfekte Kulisse für einen Heiratsantrag werde er gerne genutzt, erzählt er.

Vereine übernehmen von April bis Ende Oktober die Bewirtschaftung vom Burgholzhofturm. Foto: Ferdinando Iannone

Den Uhlbergturm in Filderstadt-Plattenhardt haben Rainer Klesch und Lutz Stelzer vor zwei Jahren aufgepäppelt. Bei jedem Wetter und das ganze Jahr über öffnen sie das 1963 samt Kiosk erbaute Wahrzeichen im Kreis Esslingen. Vom Parkplatz aus muss ein paar Hundert Meter durch den Wald spaziert werden, um es zu erreichen. „Wir sind glücklich und froh, dass es so gut angenommen wird“, sagt Rainer Klesch. Eine Rote zum Selbstgrillen bieten sie an (3,60 Euro mit Brot), Thüringer und die Aichtäler, die der lokale Metzger nur für sie herstellt. Heiße Bockwurst, vegane Landjäger haben sie noch im Programm sowie Kaffee und Kuchen aus der Bäckerei von Rainer Klesch. „Typisch Kiosk“ gibt es die Getränke nur aus Flaschen bis auf Wein und Sekt. Mehr gibt der kleine Verkaufsraum neben dem Treppenaufgang nach oben nicht her. „Die Aussicht zieht die Leute an“, sagt Rainer Klesch, „und das nette, ungezwungene Ambiente.“

Sogar der Herzog von Württemberg eröffnete einen Kiosk

Körschtal-Forelle am Spieß ist die Spezialität vom Kiosk am Beutesee bei Nürtingen. Ein Klassiker ist der Kiosk am Kernenturm im Rems-Murr-Kreis, der Kiosk am Mühlengarten in Rudersberg hat mit Alex Giovarrusco seit Mai 2024 einen neuen Pächter. Das Ständle am alten Bahnhof ist in Marbach am Neckar ein beliebter Treffpunkt.

Und sogar der Herzog von Württemberg hat den Vorteil eines Kiosks erkannt: Am Eingang zur Anlage von Schloss Monrepos ließ er in den 1960er Jahren einen einrichten, der zweite am Schloss folgte vor rund zehn Jahren. „Zu uns kann jeder kommen“, laute das Motto vom Schlosshotel, das die beiden Verkaufsstellen betreibt, erklärt der Direktor Felix Sommerrock: von der Roten, Eis, im Winter Gulaschsuppe, Bier oder Wein vom Weingut des Herzogs auf die Hand bis zum Fine Dining biete sein Betrieb alles. Im Naherholungsgebiet um den See seien immer Menschen unterwegs, die damit bedient werden sollen – an der kleinen Verkaufsstelle täglich, am Schloss nur am Wochenende.

Der Kiosk hat das ganze Jahr über geöffnet. Links geht es zur Sonnenterrasse der Burgruine Hohenneuffen – mit einem Blick über die schwäbische Toskana. Foto: Haasis

Auf der Burg Hohenneuffen gibt es den Kiosk nach Ansicht von Pascal Vetter „schon immer“, seine Eltern übernahmen die Gastronomie 1982. Vor drei Jahren ließ er das Verkaufshäuschen neu bauen, die mit Kupferschindeln verkleidete Konstruktion wurde ebenfalls im Rahmen von Beispielhaftes Bauen ausgezeichnet. Saitenwürstle (5,50 Euro), Maultaschen mit Kartoffelsalat (15,50 Euro), Wurstsalat oder Kuchen stehen auf seiner recht umfangreichen Tafel. Pommes gehen am meisten über den Tresen, berichtet der Gastronom, sowie Aperol Spritz (7,90 Euro), weil sich die Gäste auf der Sonnenterrasse „wie in der schwäbischen Toskana fühlen“. Sein Restaurant auf der Burg nutzt Pascal Vetter mehr als Event-Location, mit dem Kiosk kann er die schwankende Nachfrage auf der Burg leichter managen, zumal die meisten Ausflügler draußen sitzen und weniger aufwendige Speisen wollten.

Tobias Meyer wünscht sich für sein Tobi’s am Fernsehturm Fahrradständer von der Stadt. Manchmal stehen bis zu 40 Stück um seinen Kiosk herum. „Er ist zum Treffpunkt geworden“, sagt er über den im Juni eröffneten Snack mit Innenraum und Außensitzplätzen. Seit mehr als 50 Jahren besteht der Kiosk am Fernsehturm, zur Mittagszeit holen sich viele bei Tobi’s Maultaschen, Linsen mit Spätzle, Currywurst oder Fleischkäse. Für internationale Touristen hat er an dem Standort extra Falafel-Bällchen auf die Speisekarte geschrieben. Seine zwei Imbisse in innerstädtischen Einkaufszentren hat der Unternehmer aufgegeben, stattdessen eröffnete er vor drei Jahren mit dem Waldauerle seinen ersten Kiosk, nun folgte der zweite. „Ein Kiosk hat einfach einen besonderen Charakter, ist Kult“, schwärmt er.