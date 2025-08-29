Wie lebten Menschen vor 100 Jahren? Gab es damals bereits fließend Wasser und seit wann gibt es die Waschmaschine? Fragen, die sich nicht nur Kinder stellen. Eine Antwort darauf geben plastisch und eindrucksvoll die sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg.
13.07.2024 - 11:00 Uhr
Sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg lassen ihre Besucher staunen und wecken das Interesse für die Vergangenheit. Wie? Dort, wo historisch wertvolle Gebäude nicht mehr erhalten werden konnten, haben Fachleute sie abgetragen, auf dem geschützten Gelände eines Freilichtmuseums wieder aufgebaut und damit „gerettet“. Dank der Konservierung haben Besucher die Möglichkeit, einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Leben der Vorfahren ausgesehen haben mochte.