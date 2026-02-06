Ausfuhren Ein Lichtblick für den ehemaligen Exportweltmeister
Zum ersten Mal seit zwei Jahren sind die deutschen Ausfuhren gewachsen. Das ist erfreulich, aber nicht mehr, kommentiert Rainer Pörtner.
Die Unsicherheit war riesig, als Donald Trump im vorigen April seinen Zoll-Hammer schwang. Würde der US-Präsident dem globalen Handel einen so schweren Schlag verpassen, dass der sich lange nicht davon erholt? Vieles sprach für ein Ja. Inzwischen zeigt sich, dass die Effekte wesentlich schwächer ausfielen als von vielen befürchtet.