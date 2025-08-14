Ausgaben unter Kontrolle: Wie ein Haushaltsbuch Familien beim Sparen hilft

Diesen Monat sollte alles anders laufen, diesen Monat sollte endlich ein Teil des Einkommens übrig bleiben: zum Sparen, für schlechte Zeiten oder unvorhergesehene Ausgaben. Aber feste Kosten wie Miete, Strom, Versicherungen oder Kreditraten belasten das monatliche Budget der Familie ohnehin schon. Und dann ist das Konto am Monatsende doch wieder im Minus, bevor das Gehalt eingeht.

Das wiederum macht es noch schwerer, die finanzielle Kehrtwende zu schaffen – denn wer mit dem Guthaben auf dem Girokonto ins Minus rutscht, muss mit horrenden Gebühren und Zinsen rechnen. „Das kann richtig teuer werden“, sagt Verena von Hugo, Vorstandsvorsitzende des Bündnisses Ökonomische Bildung Deutschland. Ist das Dispo-Limit überschritten oder ist das Konto ohne vereinbarten Dispokreditrahmen überzogen, ist die Bank sogar berechtigt, das Konto zu sperren.

Summe der Kleinigkeiten reißt ein Loch in die Kasse

Aber woran liegt das, dass es manchen Menschen einfach nicht gelingt, Rücklagen zu bilden, vielleicht sogar ein kleines Vermögen aufzubauen – obwohl ihr Einkommen das zulassen müsste? Vielfach sind unkluge finanzielle Entscheidungen der Grund, deren man sich im Alltag gar nicht bewusst ist, die aber mehr oder weniger große Löcher in die Haushaltskasse reißen.

Vielfach ist ein paar Tage nach dem Monatsanfang ein großer Teil vom Einkommen schon wieder für feste Ausgaben aufgebraucht wie Miete oder Strom. Und dann kommen die vielen Kleinigkeiten: Handyrechnung, Netflix-Abo, Mitgliedsbeitrag vom Fitnessstudio, das man seit Monaten nicht mehr von innen gesehen hat. Und nicht zu vergessen die Abbuchungen, die für Online-Bestellungen drauf gehen – jede für sich genommen nicht viel, aber in Summe erheblich.

Am Anfang: Eine Liste aller Einnahmen und Ausgaben

Die gute Nachricht: Es gibt Wege aus der Ausgabenfalle. Auch wenn es zunächst wenig überraschend klingt – elementar ist es zuerst einmal, sich einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen. Und das am besten schriftlich, sodass man beide Seiten direkt vor Augen hat. „Wie hoch sind die Einnahmen, zum Beispiel aus Lohn, Gehalt, Rente oder Kindergeld? Und welche Ausgaben stehen dem gegenüber? Ein Haushaltsbuch kann dabei helfen, diesen Überblick zu gewinnen – ob klassisch auf Papier, am Computer oder per App“, erklärt Kathrin Krüger, Professorin für Finance, Accounting, Controlling und Taxation an der SRH Fernhochschule. „Durch das systematische Notieren aller Einnahmen und Ausgaben entsteht schnell ein klares Bild der finanziellen Lage.“ Auch mögliche Einsparpotenziale würden auf diese Weise sichtbar.

„Ein Haushaltsbuch kann dabei helfen, dass man das zur Verfügung stehende Geld gut einteilt und zudem den Überblick über die eigenen Finanzen behält“, bestätigt Finanzexpertin Verena von Hugo. Die klassische Haushaltsbuch-Variante mit Stift und Papier ist beliebt, doch inzwischen gibt es digitale Alternativen, die bequem am Computer oder Smartphone nutzbar sind.

Die Vorteile liegen aber nicht nur in der Handhabung: Im Gegensatz zum gedruckten Haushaltsbuch lassen sich in Online-Budgetplanern übersichtliche, individuelle und grafisch aufbereitete Analysen der persönlichen Einnahmen und Ausgaben erstellen. Eine umfassende und zudem kostenfreie Möglichkeit ist beispielsweise der kostenfreie Web-Budgetplaner vom Beratungsdienst Geld und Haushalt des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Das Tool hilft dabei, schnell und unkompliziert das eigene Geld besser kennenzulernen. So erkennen Nutzer, wie lange das Geld im laufenden Monat noch reicht und wo möglicherweise Einsparpotenziale liegen.

Auch Banken bieten Haushaltsbuch online an

Der Start ist unkompliziert: Eine Registrierung ist nicht notwendig, es reicht eine Anmeldung mit der Mail-Adresse. Nach Eingabe der festen monatlichen Einnahmen und Ausgaben werden diese Posten automatisch weitergeführt, sodass mit wenigen Klicks bereits ein klarer Überblick entsteht. Die Nutzung ist anonym, kostenlos und werbefrei. In den Appstores von Google und Apple gibt es ähnliche Finanzplanungs-Apps. Und auch viele Online-Banking-Apps verfügen über entsprechende Funktionen – hier ist der Vorteil, dass man t auf die Daten des eigenen Girokontos zurückgreifen kann.

Unterwegs öfter mal ein belegtes Brötchen beim Bäcker kaufen – das wird auf dauer teuer. Foto: dpa/Britta Pedersen

Die Erfahrung zeigt: Das größte Sparpotenzial bietet sich bei veränderlichen Ausgaben, etwa beim Einkaufen, Tanken oder für Kleidung. Individuelle Limits in den entsprechenden Apps unterstützen dabei, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wofür und wie viel monatlich tatsächlich an welcher Stelle ausgegeben wird – und dieses Wissen wiederum kann dabei helfen, an der richtigen Stelle zu sparen und bewusstere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Unterwegs essen geht ins Geld

Sinnvoll sei es auch, laufende Zahlungen wie Abonnements und Verträge kritisch zu überprüfen, rät Finanz-Professorin Krüger. „Oft gibt es günstigere Alternativen oder die Möglichkeit, unnötige Verträge zu kündigen. Zudem entfällt ein beachtlicher Teil der monatlichen Ausgaben auf Energie- und Nebenkosten. Auch hier lohnt sich ein umsichtiger und bewusster Umgang mit diesen Ressourcen.“

Was auch ins Geld geht, ist das Essen unterwegs. Hier ein belegtes Brötchen beim Bäcker, dort eine Cola an der Tankstelle – für sich genommen ist das nicht viel, aber es läppert sich. „Man kann das mit einer Spar-Challenge verbinden“, schlägt Verena von Hugo vor: Für jedes Essen, das man nicht unterwegs kauft, legt man fünf Euro zur Seite, und für ein Getränk, das man von zu Hause mitnimmt, spart man drei Euro. „Auf diese Weise kommt mit der Zeit ein ordentlicher Betrag zusammen.“ Damit wäre dann der Anfang gemacht, endlich wieder Rücklagen zu bilden.

Ein Trick: Bargeld in Briefumschläge verteilen

Eine weitere vom Haushaltsbuch-Prinzip abgeleitete Methode ist das sogenannte „Cash-Stuffing“, das derzeit vor allem unter jungen Menschen beliebt ist. Gemeint ist damit eine Art Haushaltsführung im Briefumschlag: Zu Beginn eines Monats wird ein bestimmter Geldbetrag vom Konto abgehoben und in verschiedene Briefumschläge aufgeteilt. Jeder Umschlag repräsentiert eine bestimmte Ausgabenkategorie, wie zum Beispiel Lebensmittel, Freizeit oder Kleidung.

Diese Methode soll es ermöglichen, Ausgaben transparent zu gestalten und das Budget gezielt zu steuern. „Zunächst sollte ein Gesamtbudget festgelegt werden, das auf diverse Umschläge verteilt werden soll“, rät Jennifer Kallweit von der Arag-Versicherung. Sie rät dazu, feste monatliche Ausgaben, wie etwa Miete, Versicherungen und andere finanzielle Verpflichtungen, vorher vom Gesamteinkommen abzuziehen. „Der verbleibende Betrag wird dann in verschiedene Kategorien unterteilt, die individuell festgelegt werden“, so Kallweit.

Echtes Geld macht die Ausgaben bewusster

Das verbleibende Budget wird dann auf die verschiedenen Umschläge verteilt. Dabei sollten realistische Beträge festgelegt werden, die auf den bisherigen Ausgaben basieren. Während des Monats sollten alle Ausgaben ausschließlich aus den jeweiligen Umschlägen getätigt werden. „Die physische Trennung des Geldes in Umschläge und Kategorien hilft, die Ausgaben zu kontrollieren und bewusster mit Geld umzugehen“, erklärt Kallweit. „Dies fördert nicht nur einen bewussteren Umgang mit Bargeld, sondern ermöglicht auch eine einfache Überwachung des verbleibenden Budgets.“ Und wer jede Ausgabe im Haushaltsbuch festhält – egal ob digital oder auf Papier –, behält auch jederzeit den Überblick über die verbleibenden Mittel.

Am Ende des Monats erfolgt dann der Kassensturz. Hierbei wird überprüft, in welchen Umschlägen noch Geld übrig ist und wo das Budget ausgeschöpft ist. Übrig gebliebenes Geld kann dann in unregelmäßige Ausgaben fließen, beispielsweise für Reparaturen – oder es kann gespart werden.