Ausgecheckt Litte Istanbul: Feuerbachs Safe-Space für Türk:innen

Wer in Stuttgarts Little Istanbul nicht verloren gehen will, der braucht vor allem eines: Grundlagen in der Muttersprache. Angesprochen wird man in den zahlreichen Geschäften und Foodspots oft auf Türkisch. Auch als Mitarbeiter:in braucht man nur wenige Deutschkenntnisse – wieso auch? Das Viertel in der Siemens- und Mauserstraße in Feuerbach ist zu einem Ort für türkischstämmige Menschen geworden, in der sie ihre Kultur ausleben können, ohne sich erklären zu müssen. Darum erlebt man die türkische Ess- und Lebenskultur hier ungefiltert. Wir haben uns mal für euch umgesehen.