Der Marquardt-Bau hat viele Berühmtheiten gesehen: Otto von Bismarck, Max Schmeling, Richard Wagner, Franz Liszt logierten im Hotel. Nun ist es Kino, Theater und Club.
24.10.2025 - 16:25 Uhr
Der Gast war abgebrannt. Völlig pleite. 12.100 Gulden schuldete er anno 1864. So hat es Richard Wagner selbst notiert. Fünfzig Jahre alt war er, hatte neun Opern komponiert, werkelte am „Meistersinger von Nürnberg“ und gab Geld aus, als gäbe es kein Morgen. Aus Wien flüchtete er vor den Gläubigern, dichtete voller Sarkasmus seinen eigenen Grabspruch „Hier liegt Wagner, der nichts geworden ist, nicht einmal Ritter vom lumpigsten Orden; nicht einen Hund hinterm Ofen entlockt er, Universitäten nicht mal nen Doktor.“ Was macht man in einer solchen Lage? Man geht nach Stuttgart.