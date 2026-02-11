Ausgehen in Stuttgart Henkersfest darf nicht mehr auf den Wilhelmsplatz zurück
Das Henkersfest muss in der Altstadt bleiben. Aus Sicherheitsgründen kann auch dieses Jahr nicht auf dem Wilhelmsplatz gefeiert werden.
Ein Platz, eine Bühne, Bänke, Gastro. Toiletten. Fertig. So war das früher. Genauer gesagt, so hat es beim Henkersfest 30 Jahre lang funktioniert. Bis Menschen ihre Autos als Waffen verwendet haben. Und man die Innenstädte nicht nur in Stuttgart so gut als möglich gegen diese Terrorattacken wappnen musste. Auf dem Wilhelmsplatz war das aber nicht möglich.