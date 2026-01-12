Ausgezeichnete Barbecue-Soße Dieses „Weltmeischdersößle“ kommt aus Renningen
Ein Renninger Metzger erobert mit seiner preisgekrönten Barbecue-Soße die USA. Doch was steckt hinter dem Erfolg des „Weltmeischdersößle" und wie geht es weiter?
Ein Renninger Metzger erobert mit seiner preisgekrönten Barbecue-Soße die USA. Doch was steckt hinter dem Erfolg des „Weltmeischdersößle" und wie geht es weiter?
In der Kücher der Renninger Metzgerei von Martin Kohler dampft schon ein tiefer Topf, gefüllt mit Tomatensoße. Dann wird es ernst: Mit einem großen Schneebesen rührt der 56-Jährige erst Essig und Wasser unter. Bestimmt ein Kilogramm brauner Zucker rieselt anschließend in die Tomatensoße hinab, dazu kommt klebrig-braune Melasse. Aus einer Tube, so groß wie sein Kopf, drückt der Metzgermeister zähe Vanillepaste in das Gebräu, dann wird wieder kräftig gerührt.