Ausgezeichnetes Engagement: Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Das Vereinsgelände des TSV Uhlbach liegt oberhalb des Stadtteils auf dem Götzenberg, umgeben von Weinbergen und mit Blick auf die Grabkapelle auf dem Württemberg. Hier hat der Verein in den vergangenen Jahren ein vielseitiges Sport- und Freizeitareal geschaffen. Ein Spielplatz, eine Boulebahn, ein Beachvolleyballfeld und eine Halfpipe gehören heute fest zum Gelände. Alle Anlagen entstanden in Eigenregie durch die Mitglieder. Dieses Engagement kommt aber nicht nur den Sporttreibenden zugute, sondern ist auch über die Ortsgrenze hinaus bekannt und wird honoriert: Für seine kontinuierliche Arbeit wird der TSV Uhlbach mit dem Vereinsehrenamtspreis 2025 (VEAP) des Fußball-Bezirks Stuttgart/Böblingen ausgezeichnet.

Zusätzlich zu einem Wimpel erhält der TSV Fußbälle, Trainingsausrüstungen und die Möglichkeit, ein Wochenende mit 18 Personen in der Sportschule in Ruit zu verbringen. Jedoch, für die Uhlbacher nichts Neues: Seit 2015 wurde der Verein bereits zum vierten Mal ausgezeichnet. Der TSV zählt rund 1400 Mitglieder bei etwa 3000 Einwohnern im Stadtteil. Damit gehört der Uhlbacher Sportverein zu den mitgliederstärksten Vereinen in Stuttgart gemessen an der Einwohnerzahl.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Krankenwageneinsatz bei Beograd und ein gehörloser Schiri in Uhlbach Türkspor Stuttgart erobert eindrucksvoll die Tabellenführung zurück und auch OFK Beograd ist bereit für das bevorstehende direkte Duell.

„Alles, was hier steht, wurde von uns selbst errichtet“, erklärt Christoph Metzger, Leiter der Fußballabteilung und Initiator der VEAP-Bewerbung. Metzger engagiert sich seit 1977 im Verein und wurde 2014 in den „Club 100“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen. Jährlich nimmt der DFB engagierte Ehrenamtliche in diesen Kreis auf, die unter anderem ein Spiel der Nationalmannschaft besuchen sowie ein Wochenende in einem Hotel verbringen dürfen.

Der Verein in Uhlbach bietet Sportangebote für unterschiedliche Altersgruppen und Interessen. Neben Fußball gehören auch Kinderturnen, Gymnastik und Freizeitsport zum Programm. Das Gelände dient nicht nur dem Training, sondern auch als Treffpunkt für Familien und Nachbarn. Viele Aktivitäten entstehen aus dem Engagement der Mitglieder, die sich regelmäßig an Bau- und Instandhaltungsarbeiten beteiligen. Auch in den kommenden Jahren stehen auf dem Götzenberg neue Projekte an. Geplant sind zusätzliche Umkleiden inklusive einer energetischen Sanierung des Kabinentraktes. Über die Pläne entscheidet noch der Gemeinderat. „Wir möchten das Gelände weiterentwickeln und dauerhaft attraktiv gestalten“, sagt der erste Vorsitzende Thomas Ziegler.

Der Vereinsehrenamtspreis wird vom Württembergischen Fußballverband für die jeweiligen Bezirke verliehen und zeichnet Vereine aus, die durch ihr Ehrenamt das gesellschaftliche Miteinander fördern. Der TSV „steht dabei für eine beständige und breit getragene Vereinsarbeit, die weit über den sportlichen Betrieb hinaus wirkt“, ist sich Metzger sicher.