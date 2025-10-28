 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Ausgezeichnetes Engagement Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder

Ausgezeichnetes Engagement: Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder
1
Uhlbachs Fußballabteilungsleiter Christoph Metzger (links) und der Vorsitzende Thomas Ziegler vor der selbst gebauten Halfpipe. Foto: Günter Bergmann

Zum vierten Mal gewinnt der TSV den Vereinsehrenamtspreis des Fußball-Bezirks. Unter anderem für die Umgestaltung der Sportanlage in Eigenregie.

Das Vereinsgelände des TSV Uhlbach liegt oberhalb des Stadtteils auf dem Götzenberg, umgeben von Weinbergen und mit Blick auf die Grabkapelle auf dem Württemberg. Hier hat der Verein in den vergangenen Jahren ein vielseitiges Sport- und Freizeitareal geschaffen. Ein Spielplatz, eine Boulebahn, ein Beachvolleyballfeld und eine Halfpipe gehören heute fest zum Gelände. Alle Anlagen entstanden in Eigenregie durch die Mitglieder. Dieses Engagement kommt aber nicht nur den Sporttreibenden zugute, sondern ist auch über die Ortsgrenze hinaus bekannt und wird honoriert: Für seine kontinuierliche Arbeit wird der TSV Uhlbach mit dem Vereinsehrenamtspreis 2025 (VEAP) des Fußball-Bezirks Stuttgart/Böblingen ausgezeichnet.

 

Zusätzlich zu einem Wimpel erhält der TSV Fußbälle, Trainingsausrüstungen und die Möglichkeit, ein Wochenende mit 18 Personen in der Sportschule in Ruit zu verbringen. Jedoch, für die Uhlbacher nichts Neues: Seit 2015 wurde der Verein bereits zum vierten Mal ausgezeichnet. Der TSV zählt rund 1400 Mitglieder bei etwa 3000 Einwohnern im Stadtteil. Damit gehört der Uhlbacher Sportverein zu den mitgliederstärksten Vereinen in Stuttgart gemessen an der Einwohnerzahl.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Krankenwageneinsatz bei Beograd und ein gehörloser Schiri in Uhlbach

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Krankenwageneinsatz bei Beograd und ein gehörloser Schiri in Uhlbach

Türkspor Stuttgart erobert eindrucksvoll die Tabellenführung zurück und auch OFK Beograd ist bereit für das bevorstehende direkte Duell.

„Alles, was hier steht, wurde von uns selbst errichtet“, erklärt Christoph Metzger, Leiter der Fußballabteilung und Initiator der VEAP-Bewerbung. Metzger engagiert sich seit 1977 im Verein und wurde 2014 in den „Club 100“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berufen. Jährlich nimmt der DFB engagierte Ehrenamtliche in diesen Kreis auf, die unter anderem ein Spiel der Nationalmannschaft besuchen sowie ein Wochenende in einem Hotel verbringen dürfen.

Der Verein in Uhlbach bietet Sportangebote für unterschiedliche Altersgruppen und Interessen. Neben Fußball gehören auch Kinderturnen, Gymnastik und Freizeitsport zum Programm. Das Gelände dient nicht nur dem Training, sondern auch als Treffpunkt für Familien und Nachbarn. Viele Aktivitäten entstehen aus dem Engagement der Mitglieder, die sich regelmäßig an Bau- und Instandhaltungsarbeiten beteiligen. Auch in den kommenden Jahren stehen auf dem Götzenberg neue Projekte an. Geplant sind zusätzliche Umkleiden inklusive einer energetischen Sanierung des Kabinentraktes. Über die Pläne entscheidet noch der Gemeinderat. „Wir möchten das Gelände weiterentwickeln und dauerhaft attraktiv gestalten“, sagt der erste Vorsitzende Thomas Ziegler.

Der Vereinsehrenamtspreis wird vom Württembergischen Fußballverband für die jeweiligen Bezirke verliehen und zeichnet Vereine aus, die durch ihr Ehrenamt das gesellschaftliche Miteinander fördern. Der TSV „steht dabei für eine beständige und breit getragene Vereinsarbeit, die weit über den sportlichen Betrieb hinaus wirkt“, ist sich Metzger sicher.

Weitere Themen

Fußball: MTV Stuttgart: „Das Saisonziel hat sich geändert, es geht ums reine Überleben“

Fußball: MTV Stuttgart „Das Saisonziel hat sich geändert, es geht ums reine Überleben“

Jochen Hug, der Abteilungsleiter des Landesligisten, spricht über die aktuelle sportliche Misere, das Worst-Case-Szenario und warum er an die Wende glaubt.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Fünfmal Waldebene: der Verfolger beschert dem Spitzenreiter einen schwarzen Tag

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Fünfmal Waldebene: der Verfolger beschert dem Spitzenreiter einen schwarzen Tag

Mit dem Gipfel-5:0 wird es oben in der Tabelle eng. Derweil geht es für den ursprünglichen Titelfavoriten erneut schief und erlebt die Spvgg Stetten eine spezielle Rutschpartie.
Von Tom Bloch
Fußball-Bezirksliga: Nach Trikot-Streit: Acht-Tore-Spektakel im Spitzenspiel

Fußball-Bezirksliga Nach Trikot-Streit: Acht-Tore-Spektakel im Spitzenspiel

Alles zum 9. Spieltag: mit einer „Frechheit“ aus Büsnauer Sicht, einem Botnanger Auftritt in VfB-Manier und einem Cannstatter Spieler, der es seinem Trainer zeigt.
Von Franz Stettmer
Eishockey-Oberliga: Erst fehlende Leidenschaft, dann 70 Horrorsekunden für die Rebels

Eishockey-Oberliga Erst fehlende Leidenschaft, dann 70 Horrorsekunden für die Rebels

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach mangelnder Einstellung mit 1:6. Spielt der Neue aus den USA bereits am Dienstag?
Von Torsten Streib
Fußball: MTV Stuttgart: Rückendeckung für den Trainer nach 0:8-Debakel

Fußball: MTV Stuttgart Rückendeckung für den Trainer nach 0:8-Debakel

Die Krise beim Fußball-Landesligisten erreicht gegen den TSV Ehningen ihren bitteren, vorläufigen Höhepunkt. Der Fokus liegt nun auch auf Björn Lorer und seiner Zukunft.
Von Jürgen Frey
Fußball: TSV Bernhausen: Standards entscheiden das Spitzenspiel

Fußball: TSV Bernhausen Standards entscheiden das Spitzenspiel

Der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen siegt mit 3:1 gegen den SV Waldhausen. Die Einwechslung von Youngster Lukas Walz bedeutet am Ende Glück im Unglück.
Von Dominik Grill
Fußball: TV Echterdingen: Zwei Elfmeter-Geschenke und Rot für den Jüngsten

Fußball: TV Echterdingen Zwei Elfmeter-Geschenke und Rot für den Jüngsten

Der Filder-Landesligist landet im zweiten Spiel unter seinem neuen Trainer hart zurück auf dem Boden der Tatsachen. Beim 0:4 gegen Maichingen geht schon in Hälfte eins alles schief.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Plattenhardt: „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Fußball: TSV Plattenhardt „Freistoß-Wahnsinn“ leitet Auswärtsdebakel ein

Der Landesligist rutscht mit einem 0:7 in Böblingen vollends in die Krise. Warum drei Eckpfeiler in der Startelf fehlen – und was die Abteilungsleitung zum Thema Trainer sagt.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf: Und schon wieder Frust in der Nachspielzeit

Fußball: TSV Weilimdorf Und schon wieder Frust in der Nachspielzeit

Dem Verbandsliga-Aufsteiger werden beim 2:3 gegen Schwäbisch Hall zwei Komponenten zum Verhängnis. Für Aufregung sorgt zudem eine Szene des Startelf-Rückkehrers Joas.
Von Franz Stettmer
Ringen-Regionalliga: Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Ringen-Regionalliga Trotz Finger im Auge: Weilimdorfer und Musberger Ausrufezeichen vor dem Derby

Beide Teams unterstreichen ihre Ambitionen mit Siegen bei der direkten Spitzenplatz-Konkurrenz. Beim Weilimdorfer Coup in der Halle des Tabellenführers ragt einer heraus.
Von Franz Stettmer
 