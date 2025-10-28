Ausgezeichnetes Engagement Der TSV Uhlbach macht’s schon wieder
Zum vierten Mal gewinnt der TSV den Vereinsehrenamtspreis des Fußball-Bezirks. Unter anderem für die Umgestaltung der Sportanlage in Eigenregie.
Zum vierten Mal gewinnt der TSV den Vereinsehrenamtspreis des Fußball-Bezirks. Unter anderem für die Umgestaltung der Sportanlage in Eigenregie.
Das Vereinsgelände des TSV Uhlbach liegt oberhalb des Stadtteils auf dem Götzenberg, umgeben von Weinbergen und mit Blick auf die Grabkapelle auf dem Württemberg. Hier hat der Verein in den vergangenen Jahren ein vielseitiges Sport- und Freizeitareal geschaffen. Ein Spielplatz, eine Boulebahn, ein Beachvolleyballfeld und eine Halfpipe gehören heute fest zum Gelände. Alle Anlagen entstanden in Eigenregie durch die Mitglieder. Dieses Engagement kommt aber nicht nur den Sporttreibenden zugute, sondern ist auch über die Ortsgrenze hinaus bekannt und wird honoriert: Für seine kontinuierliche Arbeit wird der TSV Uhlbach mit dem Vereinsehrenamtspreis 2025 (VEAP) des Fußball-Bezirks Stuttgart/Böblingen ausgezeichnet.