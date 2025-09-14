Ausladung in Gent In den Grauzonen des Kulturkampfes
Die Rufe nach einem Boykott israelischer Künstler stellen alles in Frage, wofür eine freie Kultur steht, kommentiert unser Autor Tim Schleider.
Das Flanders Festival Ghent ist ein renommiertes europäisches Musik- und Kulturfestival, alljährlich im Spätsommer zu erleben in einer malerischen belgischen Stadt. Die Münchner Philharmoniker sind eines der besten deutschen Orchester, international erfolgreich. Lahav Shani ist ein 36 Jahre alter Pianist und Dirigent, engagiert in aller Welt. Man möchte meinen, das alles passe ideal zusammen. Und so sollten denn auch am 18. September die Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Lahav Shani im Rahmen des Festivals in Gent auftreten.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.