Konstantin H. wurde nach einer Diskussion mit einer Sachbearbeiterin von zwei Securitymitarbeitern gewaltsam aus dem Gebäude „begleitet“. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein.

Jörg Nauke 07.03.2025 - 14:45 Uhr

In der Stuttgarter Ausländerbehörde verkehren monatlich rund 5000 Besucher. Aus Sicht der Stadt ist bei so viel Betrieb ein respektvoller Umgang aller Beteiligten wichtig, weshalb sie an die Sachbearbeiter „hohe Anforderungen an einen zugewandten und deeskalierenden Umgang“ stelle. Hinweisen auf Defizite werde nachgegangen, heißt es. Das gelte auch für die Sicherheitsfirma MKS Security, deren Umgang mit Besuchern von Mitgliedern in einer Sitzung des Internationalen Ausschusses des Gemeinderats heftig kritisiert worden war. Der Auftrag ist gerade neu ausgeschrieben worden – inklusive strenger Verhaltensrichtlinien. Stresssituationen blieben in einem Gebäude, aus dem auch direkt abgeschoben werde, nicht aus, heißt es. Man gehe Vorwürfen auf Fehlverhalten nach – sofern sie gemeldet würden. Doch was passiert dann?