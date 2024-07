Vor gut sechs Wochen blickte ganz Deutschland wegen rassistischer Parolen nach Sylt. Doch Rassismus beginnt vorher, mit einem vermeintlichen Witz oder dummen Spruch. Nichts davon darf ohne Widerspruch bleiben, kommentiert Siri Warrlich.

Siri Warrlich 08.07.2024 - 11:53 Uhr

Alles ruhig an diesem Sommertag im Club Pony auf Sylt. Die Sonne scheint. Kaffeetrinken zu Recherchezwecken in einer Bar, die vor wenigen Wochen traurige Berühmtheit erlangt hat. Am Nebentisch trinkt ein junges Paar Weißwein, die Frau starrt aufs Handy. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wehen vor einer Boutique große Flaggen luxuriöser Modelabel.