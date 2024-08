Immer mehr rechtsextreme Aufmärsche in Großbritannien

Im Vereinigten Königreich kam es diese Woche mehrfach zu rechtsradikalen Protesten und blutigen Krawallen. Am Donnerstag berief Premier Starmer eine Notstandssitzung mit hohen Polizeichefs ein.

Peter Nonnenmacher 01.08.2024 - 16:47 Uhr

Mit immer neuen Aufmärschen rechtsradikaler Demonstranten, die in Ausschreitungen enden, sieht sich das Vereinigte Königreich diese Woche konfrontiert. Nachdem es am Dienstag bereits in Southport, nördlich von Liverpool, zu blutigen Krawallen kam, breiteten sich die Unruhen seither auf London, Manchester, Hartlepool und Aldershot aus.