Journalisten dürfen den Gazastreifen seit 780 Tagen nicht ungehindert betreten. Israel bekam zuletzt im September 2024 Aufschub vom obersten Gericht.
Ausländische Journalisten haben weiterhin keinen unabhängigen und freien Zugang zum Gazastreifen. Das oberste Gericht hat dem Staat erneut eine Fristverlängerung zugestanden, um seine Position darzulegen. "Diese wiederholten Verzögerungen haben den Rechtsweg ad absurdum geführt", erklärte der Verband der Auslandspresse in Israel und den palästinensischen Gebieten (FPA) am Montag. Er hatte sich im September 2024 an das Gericht gewandt und sofortigen, freien und ungehinderten Zugang zum Kriegsgebiet verlangt.