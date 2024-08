Harry und Meghan nehmen in Kolumbien an Veranstaltungen teil, bei denen die Gefahren von Diskriminierung im Internet für Minderjährige im Vordergrund stehen. Erst kürzlich gründeten sie ein Netzwerk.

dpa 15.08.2024 - 17:47 Uhr

Bogotá - Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zu einem Besuch in Kolumbien eingetroffen. Das Paar will dort in erster Linie an Veranstaltungen zum Thema Cybermobbing teilnehmen. Es ist die zweite Auslandsreise mit offiziellem Anstrich der beiden in diesem Jahr. Im Mai besuchten Meghan und Harry das westafrikanische Nigeria.