Im Achtelfinale des DFB-Pokals sind die Clubs der Bundesliga und 2. Liga unter sich. Die Bayern müssen auswärts ran. Auf ein Top-Duell dürfen sich die Fans freuen.
02.11.2025 - 18:26 Uhr
Dortmund - Für den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München geht es bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals in den Endspielort Berlin. Der souveräne Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss beim 1. FC Union antreten. Diese Paarung zog der Segler Felix van den Hövel bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im ZDF.