Für die WM-Auslosung der FIFA kommen reichlich Stars nach Washington. Auch die drei Staatschefs der Gastgeberländer sind bei dem Event vor Ort. Donald Trump äußert sich schon vor der Losziehung.
05.12.2025 - 18:12 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump ist von seiner Drohung, demokratisch geführten Städten Spiele der Fußball-WM zu entziehen, unmittelbar vor der Auslosung abgerückt. "Nein, ich möchte das nicht tun." Falls es tatsächlich ein Problem gebe, werde man dies lösen, sagte Trump im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington. "Ich habe das in Washington D.C. und überall sonst, wo wir waren, bewiesen, also werden wir das ganz einfach in den Griff bekommen."