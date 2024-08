Die Stuttgarter werden sich in der Königsklasse mit mehreren europäischen Topteams messen. Die Kontrahenten im Überblick.

David Scheu 29.08.2024 - 19:00 Uhr

Der VfB Stuttgart bekommt es in der Champions League mit klangvollen Namen zu tun. Am Donnerstag wurden bei der Auslosung der Hauptrunde in Monaco per Computer die acht Kontrahenten des Bundesligisten aus Bad Cannstatt ermittelt – und die haben es durchaus in sich. Der VfB trifft auf: