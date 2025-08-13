«Die Franzi» wurde für ihre Erfolge gefeiert und ihre Misserfolge geschmäht. 21 Jahre nach dem Ende ihrer Karriere sieht die Ausnahmeschwimmerin ihre Essstörung als Warnsignal bei Stresssituationen.
13.08.2025 - 12:40 Uhr
Heidelberg - Schwimmlegende Franziska van Almsick kämpft bis heute mit ihrer Essstörung. "Wenn ich heute in Situationen komme, in denen ich strampele, dann fange ich möglicherweise wieder damit an, weniger zu essen oder darüber nachzudenken, was ich esse", sagte die 47-Jährige der "Gala". "Ich bin damals ja in diese Essstörung gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mein Leben nicht mehr selbst im Griff."