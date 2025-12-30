Lallend, schreiend, drohend: In Schorndorf gerät ein Mann völlig außer Kontrolle. Die Polizei verhindert Schlimmeres.
30.12.2025 - 08:56 Uhr
Er schrie, beleidigte und drohte, lautstark und wiederholt. Am Montag geriet ein 38-jähriger Mann in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) in der Talstraße und Erlenstraße völlig außer sich. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, klingelte er an mehreren Wohnungen von Bekannten, tobte vor deren Türen und jagte Anwohnern mit seinem aggressiven Verhalten einen gehörigen Schrecken ein.