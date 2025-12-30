Er schrie, beleidigte und drohte, lautstark und wiederholt. Am Montag geriet ein 38-jähriger Mann in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) in der Talstraße und Erlenstraße völlig außer sich. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, klingelte er an mehreren Wohnungen von Bekannten, tobte vor deren Türen und jagte Anwohnern mit seinem aggressiven Verhalten einen gehörigen Schrecken ein.

Die Polizei, von Anwohnern alarmiert, traf rasch vor Ort ein. Was sie vorfand, war ein Mann im Ausnahmezustand – lallend, torkelnd, wütend. In seiner Hand: eine täuschend echte Spielzeugpistole. Der Alkoholtest bestätigte, was der Auftritt vermuten ließ: einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Polizei verhindert Schlimmeres in letzter Minute

Die Lage hätte eskalieren können, doch die Streife reagierte geistesgegenwärtig. Der Mann wurde vor Ort gesichert und nicht in Gewahrsam, sondern in eine Fachklinik gebracht. Die Beamten stuften seinen Zustand als akut behandlungsbedürftig ein.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Beleidigung und des Führens einer täuschend echten Waffe. Obendrein dürfte der 38-Jährige mit weiteren Anzeigen rechnen.