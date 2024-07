In der Schorndorfer Innenstadt herrscht noch bis einschließlich Dienstag die große Fröhlichkeit bei der 54. Auflage der SchoWo.

Eva Herschmann 14.07.2024 - 17:58 Uhr

Zwei Bühnen, ein Programm, das für Rock-, Blasmusik- und Klassikfans etwas zu bieten hat, und jede Menge kulinarischer Angebote in fester und flüssiger Form: Die 54. SchoWo in Schorndorf, die seit Freitag gefeiert wird, ist ein Stadtfest aus dem Bilderbuch in traumhafter Kulisse, egal ob auf dem historischen Marktplatz oder dem Rosen-Platz. Sogar Petrus spielte mit und schickte nach dem etwas verregneten Auftakt viele Sonnenstrahlen. Und das gute Wetter hält laut den Prognosen noch bis zum Dienstag an, denn so lange dauert der fröhliche Ausnahmezustand in der Daimlerstadt noch an.