Ritterturnier und Livemusik, Anwohner-Info und Parkplatz-Tipp: Unsere Übersicht zeigt, was Besucher und Anwohner in Waiblingen am Wochenende beachten sollten.

Jeden Sommer herrscht in Waiblingen ein Wochenende lang Ausnahmezustand – in diesem Jahr ist es vom 27. bis 29. Juni soweit. Drei Tage lang locken beim Altstadtfest und dem Staufer-Spektakel in der Altstadt und auf der Brühlwiese Musik, Kulinarik und Unterhaltung. In diesem Jahr feiert das Fest seine 49. Auflage sowie sein 50-jähriges Bestehen, daher gibt es einige Jubiläumsaktionen. Unsere Übersicht zeigt, was Besucher und Anwohner beachten sollten.

Vor genau 50 Jahren, im Jahr 1975, wurde das Altstadtfest als Zeichen des Zusammenhalts ins Leben gerufen. Ziel war es damals, ausländische Mitbürger, vor allem sogenannte Gastarbeiter, mit der deutschen Bevölkerung zusammenzubringen. Das Altstadtfest versteht sich auch heute noch als „Fest der Vereine“, bei der Ehrenamtliche – unterstützt von der Stadt Waiblingen – einen großen Teil der Organisation übernehmen.

Lesen Sie auch

Auf der Brühlwiese lockt mittelalterliches Treiben. Foto: Gottfried Stoppel

Ein halbes Jubiläum beim Altstadtfest – oder ein doppeltes?

Wegen einer coronabedingten Zwangspause markiert das 50-jährige Bestehen nicht das 50. Altstadtfest – aber schon zur diesjährigen Ausgabe haben sich die Macher einige Jubiläumsaktionen ausgedacht. Im Stand „50 Jahre Festgeschiche(n)“ können die Besucher am Samstagnachmittag von ihren schönsten Altstadtfest-Erlebnissen und Anekdoten erzählen. Diese sind für das Stadtarchiv bestimmt.

Auf dem Eva Mayr-Stihl-Platz gibt es eine weitere Hommage an die Anfänge des Events: Dort wird ein Rummelplatz im Stil der 1970er-Jahre aufgebaut. Einen Rückblick bietet auch der Heimatverein im Hochwachtturm – dort warten Einblicke aus fünf Jahrzehnten Stadtfestgeschichte.

Das Altstadtfest Waiblingen wird am Freitagabend eröffnet

Offiziell eröffnet wird das Altstadtfest 2025 am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz von Oberbürgermeister Sebastian Wolf. Seine Begrüßung wird von einem Bläserensemble des Städtischen Orchesters vom Hochwachtturm untermalt. Im Anschluss erwartet die Gäste ein Bühnenprogramm mit dem Titel „Best of Waiblingen“, bei dem auch national und international bekannte Waiblinger auftreten sollen.

In nur 14 Tagen ist es wieder so weit. Das 15. Staufer Spektakel in Waiblingen beginnt. Einen kleinen Vorgeschmack... Posted by Staufer Spektakel Waiblingen on Friday, June 16, 2023

Mittelaltermarkt auf der Brühlwiese

Ein besonderes Highlight ist das Staufer-Spektakel auf der Brühlwiese an der Rems. Lagerleben, alte Handwerkskunst, Schaukämpfe, Gaukler, Musikanten und ein mittelalterlicher Markt mit vielen Ständen laden zum Entdecken und Mitmachen ein. Gewandete Darsteller – manche fantasievoll angehaucht, andere authentisch für die jeweilige Ära – lassen die Zeit von Rittern und Burgfräulein wieder aufleben. Der Eintritt zum Staufer-Spektakel ist – wie auch der zum Altstadtfest – kostenlos.

Unsere Empfehlung für Sie Stipendium für Angela Glajcar Papierbildhauerin nutzt Waiblinger Galerie als Atelier Angela Glajcar erschafft aus handgerissenem Papier beeindruckende Installationen mit räumlichem Charakter. Nächstes Jahr wird sie sechs Wochen lang vor Ort in Waiblingen arbeiten.

Weitere Highlights aus dem Programm:

Erleninsel : Hier treten Livebands auf, außerdem gibt es einen Klimmzug-Wettbewerb, Snacks und alkoholfreie Cocktails. Am Sonntag gibt es Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche.

: Hier treten Livebands auf, außerdem gibt es einen Klimmzug-Wettbewerb, Snacks und alkoholfreie Cocktails. Am Sonntag gibt es Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche. Lange Straße: Hier findet am Samstag von 13 bis 17 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Teilnehmen können alle Kinder bis 14 Jahre – ohne Anmeldung.

Hier findet am Samstag von 13 bis 17 Uhr ein Kinderflohmarkt statt. Teilnehmen können alle Kinder bis 14 Jahre – ohne Anmeldung. KARO Familienzentrum: Das Familienzentrum stellt am Samstag seine Angebote vor – begleitet von Mitmachaktionen und Unterhaltung.

Das Familienzentrum stellt am Samstag seine Angebote vor – begleitet von Mitmachaktionen und Unterhaltung. Scheuern-/Zwerchgasse: Hier finden am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr Freiluft- und Blitzschach-Partien statt.

Was sollte man bei der Anreise beachten?

Das Altstadtfest öffnet am Freitag um 19 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Musikende ist am Freitag und Samstag um 1 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Das Ausschankende ist am Freitag und Samstag um 1.30 Uhr, am Sonntag um 19.30 Uhr. Wer mit dem Pkw anreist, sollte sich auf eine Parkplatzsuche gefasst machen – unter www.parken-waiblingen.de kann jeder in Echtzeit nachsehen, wo noch Parkplätze vorhanden sind. Die Stadt Waiblingen empfiehlt den Hallenbad-Parkplatz.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine An- und Abreise ebenfalls möglich. Wer mit Bus und Bahn anreist, der kommt auch in der Frühe wieder heim: Ab 1.35 Uhr morgens sind auch Nachtbuslinien unterwegs.

Da die Erfahrung gezeigt hat, dass es zu dieser Jahreszeit zu heftigen Gewittern kommen kann, ist es auch nützlich, die Unterstände zu kennen. Diese befinden sich am Rathaus und beim Bürgerzentrum. Gegen die Hitze helfen kostenlose Trinkwasserbrunnen auf dem Postplatz und in der Altstadt.

Anwohner aufgepasst: Das gibt es beim Altstadtfest zu bedenken

Wegen des Fests fällt der Wochenmarkt am Samstag, 28. Juni, aus. Aufgrund des Festbetriebs kommt es auch zu Straßensperrungen und eingeschränkter Zufahrt zur Altstadt. Die Stadt empfiehlt, Fahrzeuge rechtzeitig auf öffentliche Parkplätze oder in Tiefgaragen umzusetzen. Anwohner können die nötigen Schlüssel und Ausfahrkarten in der Touristinformation abholen – diese ist am Freitag von 9 bis 12 Uhr noch geöffnet, am Samstag und Sonntag geschlossen.

Zudem wird der Einsatz von Bauzäunen in diesem Jahr reduziert. Ein Reinigungstrupp soll während des Fests für Ordnung sorgen – er ist über einen aushängenden QR-Code erreichbar. Fragen können auch per E-Mail an altstadtfest@waiblingen.de gerichtet werden.