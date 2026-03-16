Ausreden am Wahlabend Schuld sind erstmal die Anderen
Selbstkritik üben Politiker nur selten, Fehler gestehen sie ungern ein. Vor allem nach Wahlniederlagen wird die Schuld bevorzugt bei anderen gesucht, kommentiert Rainer Pörtner.
Selbstkritik üben Politiker nur selten, Fehler gestehen sie ungern ein. Vor allem nach Wahlniederlagen wird die Schuld bevorzugt bei anderen gesucht, kommentiert Rainer Pörtner.
In der Politik sind Niederlagen nur selten Momente der Selbstkritik. Stattdessen wird reflexhaft die Schuld bei anderen gesucht. Der Fingerzeig auf den politischen Gegner oder vermeintlich ungünstige äußere Umstände ersetzen das Eingeständnis eigener Fehler.
Kharg ist kleiner als Fehmarn und könnte schon bald in den Fokus von Donald Trump rücken. Auf der Insel im Persischen Golf befindet sich der größte Ölterminal des Iran. Im Krieg gegen das Mullah-Regime könnte Kharg zum US-Ziel werden. Doch die Risiken sind groß.