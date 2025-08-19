Nach seiner Aussage zum Thema Steuererhöhungen hagelt es für Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil Kritik von Seiten der CDU.
19.08.2025 - 15:35 Uhr
Aus der Union verschärft sich der Widerspruch gegen mögliche Steuererhöhungen. „Die Menschen schütteln doch nur noch mit dem Kopf, wenn wir nach den Wahnsinnsschulden jetzt auch noch mit Steuererhöhungen um die Ecke kommen“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dem Magazin „Stern“ laut Angaben vom Dienstag. Das werde es mit der Union nicht geben.