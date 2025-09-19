Dunja Hayali findet deutliche Worte, Elmar Theveßen zitiert Charlie Kirk falsch. Die ZDF-Journalisten sahen sich zuletzt schweren Anfeindungen ausgesetzt. Jetzt reagiert der Intendant.
19.09.2025 - 11:14 Uhr
ZDF-Intendant Norbert Himmler hat die Moderatorin Dunja Hayali und den USA-Korrespondenten des Senders, Elmar Theveßen, gegen Anfeindungen in Schutz genommen. „Wir verteidigen hier die Pressefreiheit“, sagte er am Freitag in der Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Mainz. „Wir müssen sagen können, was ist. Und wir stellen uns voll und ganz hinter unsere Kolleginnen und Kollegen.“ Die Mitglieder des ZDF-Aufsichtsgremiums verabschiedeten einstimmig eine Erklärung, in der überzogene Kritik und verbale Angriffe gegen Hayali und Theveßen zurückgewiesen werden.