red/afp 30.05.2025 - 12:13 Uhr

Nach dem Abschied von Tech-Milliardär Elon Musk aus der US-Regierungsarbeit will das Weiße Haus seinen rigiden Sparkurs fortsetzen. „Wir danken ihm für seine Dienste“, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, am Donnerstag vor Journalisten in Washington. „Die Anstrengungen, Verschwendung, Betrug und Missbrauch zu beenden, werden weitergehen.“