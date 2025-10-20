Beim Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern ist es zu Ausschreitungen gekommen. Welche Rolle dabei der Stadionsprecher spielte, sorgt für Diskussionen.
20.10.2025 - 11:11 Uhr
Beim Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern (Endstand: 2:3) am Samstag ist es nach Schlusspfiff zu unschönen Szenen auf den Rängen gekommen. Wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, kam es nach dem Last-Minute-Sieg des 1. FCK zu Ausschreitungen zwischen Anhängern beider Fanlager.