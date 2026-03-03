Vor dem Topspiel Dortmund gegen Bayern kommt es zu Zusammenstößen zwischen Gäste-Fans und Polizisten. Nun äußern sich Münchner Fanbetreuer zu den Vorfällen. Sie werden deutlich.
03.03.2026 - 16:26 Uhr
Dortmund/München - Nach den Zusammenstößen zwischen Bayern-Fans und Polizisten vor dem Anpfiff des Bundesliga-Topspiels in Dortmund haben Münchner Fan-Betreuer die Ordnungskräfte heftig kritisiert. "Ein Vorgehen dieser Intensität und Undifferenziertheit gegenüber Fußballfans haben unsere langjährig erfahrenen Mitarbeitenden in dieser Form bundesweit bislang nicht wahrgenommen", heißt es in einer Mitteilung des Fanprojekts München.